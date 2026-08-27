'महात्मा गांधी तब भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं', गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षा समारोह बोले अमित शाह

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी तब भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं। वह सौ साल बाद भी प्रासंगिक रहेंगे। केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार गांधी जी के ग्राम स्वराज, समृद्धि और सहकारिता के सिद्धांत पर विकसित भारत के लिए काम कर रही है। वह गुरुवार को अहमदाबाद स्थित गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षा समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि मैं विद्यापीठ के पुस्तकालय का एक नियमित वाचक रहा, लेकिन कभी कल्पना नहीं की थी कि यहां के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने गांधी जी के सिद्धांत का वर्णन करते हुए कहा कि भारतीय जीवन पद्धति एवं मूल्य ही गांधी जी के संदेश हैं। इसमें बाहरी दुनिया से कुछ नहीं लिया गया। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति काफी समृद्धि थी। गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन के सात सामाजिक पाप बताए। जिसमें सिद्धांत विहीन राजनीति, चरित्र विहीन ज्ञान और त्याग के बिना उपासना का उल्लेख किया। इसके अलावा सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह जैसे 11 व्रत भी बताए।

शाह ने कहा कि गांधी जी ने स्वच्छता पर जोर दिया और हमारी सरकार ने हर घर शौचालय बनाने का संकल्प लिया। स्वदेशी अपनाने पर जोर देते हुए गांधी जी ने सादगी से जीने और खादी पहनने की सीख दी। यह कोई आर्थिक उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि स्वदेश प्रेम की एक मिसाल थी।

उन्होंने कहा कि पहले खादी की बिक्री सालाना 31,000 करोड़ रुपये की थी, लेकिन अब यह सवा लाख करोड़ के पार चली गई। महात्मा गांधी ने हमेशा पुनर्निर्माण की बात कही। उन्होंने कभी भी नव निर्माण शब्द का उपयोग नहीं किया।

मैंने जीवन में कई कठिनाईयां झेलीं- शाह शाह ने कहा कि लक्ष्य समाज और देश के लिए बनाएं, ताकि पराजय में भी निराशा न हो और उसे पूर्ण करने की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी संभाल सके। मैंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां झेलीं, लेकिन कभी भी निराशा उत्पन्न नहीं हुई। कोई मेरा मनोबल नहीं तोड़ पाया, क्योंकि मैंने अपने जीवन के जो लक्ष्य तय किए थे, वे समाज और देश के लिए समर्पित थे। इसलिए मैं हर कठिनाई से लड़ते-लड़ते हर बार बाहर निकलने में सफल रहा।

'कांग्रेस के राज में गड्ढे खोदे जाते थे' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सौराष्ट्र के अमरेली में गुजरात गौरव सरोवर का उद्घाटन करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में गड्ढे खोदे जाते थे और मिट्टी डाली जाती थी। नरेन्द्र मोदी ने गुजरात का शासन संभालते ही डेढ़ लाख चेक डैम बनवाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के बांधों में जमा रेती निकलवाकर जल संचय की क्षमता 160 प्रतिशत बढ़ाई।