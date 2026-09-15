UCC पर अमित शाह को मिला TDP और ​शिवसेना का साथ, JDU का भी आया जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजग के प्रमुख सहयोगियों तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) और शिवसेना ने गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान का समर्थन किया है कि सभी राजग-शासित राज्यों में 2029 से पहले एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी।

हालांकि भाजपा के सहयोगी जदयू ने सतर्क प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने कहा कि वह यूसीसी बिल का अध्ययन करेगी और बिना किसी कारण विरोध नहीं किया जाएगा। लोकसभा में तेदेपा के 16 , शिवसेना के 13 और जदयू के 12 सदस्य हैं और इनका समर्थन नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अहम है। तेदेपा आंध्र प्रदेश में जन सेना और भाजपा के साथ सत्ता में है तो बिहार में भाजपा जदयू के साथ तो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सत्ता में है।