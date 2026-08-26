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नेपाल बाढ़ के बाद यूपी-बिहार में हाई अलर्ट, अमित शाह ने दोनों राज्यों के CM से की बात

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Updated: Wed, 26 Aug 2026 11:42 PM (IST)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नदियों में संभावित जलस्तर वृद्धि पर चर्चा की।

अमित शाह ने बिहार, यूपी सीएम से बाढ़ पर चर्चा की

अमित शाह ने बिहार, यूपी सीएम से बाढ़ पर चर्चा की

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोनों राज्यों में नदियों में संभावित वृद्धि के बारे में चर्चा की।

शाह ने इस आपदा में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस संकट के समय में नेपाल के साथ खड़ी है।

उन्होंने कहा कि नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही अत्यंत हृदयविदारक है। उन्होंने बताया कि मैंने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से इस आपदा के बारे में बात की है।

एनडीआरएफ को भी उच्च सतर्कता पर रखा गया है, साथ ही स्थानीय प्रशासन और राहत- बचाव टीमों को सीमा क्षेत्रों में तैनात किया गया है जहां इसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार, नेपाल में आई बाढ़ से दोनों राज्यों में नदियों के जल स्तर में वृद्धि होने की आशंका है।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)