मणिपुर हिंसा को लेकर एक्शन में आए अमित शाह, सिलसिलेवार बैठकों का दौर जारी; सीएम आवास पर बुलाई सर्वदलीय बैठक

इंफाल, एएनआई। मणिपुर के तीन दिवसीय दौरे पर सोमवार को इंफाल पहुंचे अमित शाह अभी तक कई बैठकें कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति लाने के प्रयास में इंफाल में एक सर्वदलीय बैठक की है। यह सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई है।

Union Home Minister Amit Shah holds an all-party meeting at the CM's residence in Manipur's Imphal pic.twitter.com/O75Egw2dwR