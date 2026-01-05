खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बीच थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी UAE रवाना, क्या है प्लान?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी रविवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और श्रीलंका के चार दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग एवं सैन्य संबंधों को मजबूत करना है।

दो देशों की यात्रा के पहले चरण में जनरल द्विवेदी यूएई पहुंचेंगे। उनकी यह यात्रा खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बीच हो रही है। यमन को लेकर यूएई और सऊदी अरब के बीच भी तनाव है। यूएई में जनरल द्विवेदी खाड़ी इस खाड़ी देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे।