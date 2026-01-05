खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बीच थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी UAE रवाना, क्या है प्लान?
थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यूएई और श्रीलंका की चार दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों को मजबूत करना ह ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी रविवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और श्रीलंका के चार दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग एवं सैन्य संबंधों को मजबूत करना है।
दो देशों की यात्रा के पहले चरण में जनरल द्विवेदी यूएई पहुंचेंगे। उनकी यह यात्रा खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बीच हो रही है। यमन को लेकर यूएई और सऊदी अरब के बीच भी तनाव है। यूएई में जनरल द्विवेदी खाड़ी इस खाड़ी देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे।
यूएई के बाद जाएंगे श्रीलंका
यूएई से जनरल द्विवेदी श्रीलंका के लिए दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे। कोलंबो में वह श्रीलंका सेना के कमांडर सहित वरिष्ठ राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण सहयोग, क्षमता निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा सहित पारस्परिक हित के मामलों पर बातचीत करेंगे।
कोलंबो में करेंगे श्रद्धांजलि अर्पित
जनरल द्विवेदी कोलंबो में भारतीय शांति-रक्षा बल (आईपीकेएफ) के स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भारत ने जुलाई 1987 से मार्च 1990 के बीच श्रीलंका में भारतीय शांति-रक्षा बल की तैनाती के दौरान लगभग 1,200 भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया था।
