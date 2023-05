CM पद पर सस्पेंस के बीच शिवकुमार ने कहा- 'मेरी ताकत 135', बढ़ा सकते हैं आलाकमान की मुश्किलें

बेंगलुरू, पीटीआई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए शिवकुमार और पार्टी के वरिष्ठ सहयोगी सिद्धारमैया को समर्थन देने वाले विधायकों की संख्या की अटकलों के बीच डी के शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि उनकी अध्यक्षता में पार्टी को 135 विधायक मिले हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सिद्धारमैया के साथ पार्टी आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है और वह व्यक्तिगत कारणों की वजह से वहां देर से जा रहे हैं।

रविवार को बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक में एकत्र विधायकों की राय पर उसके पर्यवेक्षकों द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व नए मुख्यमंत्री पर फैसला करेगा। शिवकुमार ने कहा, "हमने एक लाइन का प्रस्ताव रखा था, जिसमें कहा गया था कि हम इस मामले को पार्टी आलाकमान पर छोड़ देंगे, उसके बाद कुछ ने अपनी निजी राय साझा की होगी।

मेरे पास दूसरे की संख्या के बारे में बोलने की ताकत नहीं है, मेरी ताकत 135 है, मैं हूं पार्टी अध्यक्ष और मेरी अध्यक्षता में, पार्टी ने डबल इंजन (भाजपा) सरकार, भ्रष्ट प्रशासन और लोगों की पीड़ा के खिलाफ कर्नाटक में 135 सीटें जीती हैं। लोगों ने हमारा समर्थन किया है और हमें 135 सीटों पर जीत दिलाई है।

#WATCH | "I'm a single man, I believe in one thing that a single man with courage becomes a majority...When all our MLAs left the party (2019 JD(S)-Cong coalition govt), I didn't lose my heart,"says K'taka Cong pres DK Shivakumar before he heads to Delhi for Karnataka CM talks. pic.twitter.com/83CMHHLmTQ