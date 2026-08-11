अंबानी, अदाणी या बिरला? भारत का सबसे अमीर परिवार कौन, पूरी लिस्ट
मुकेश अंबानी का परिवार 2026 में भी भारत के सबसे अमीर कारोबारी परिवारों में शीर्ष पर है, जबकि गौतम अदाणी का परिवार पहली पीढ़ी के अमीरों में सबसे आगे है ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, मुंबई। कैलेंडर वर्ष 2026 में संपत्ति में 8.5 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद मुकेश अंबानी का परिवार भारत के सबसे अमीर कारोबारी परिवारों के तौर पर अपना शीर्ष स्थान पर कायम है।
2026 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्युएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट के अनुसार, अहमदाबाद का गौतम अदाणी परिवार 19.6 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ पहली पीढ़ी के परिवारों में सबसे अमीर बनकर उभरा है।
बिड़ला परिवार तीसरे चौथे नंबर पर
दूरसंचार कंपनी एयरटेल के प्रमोटर सुनील भारती मित्तल 12.1 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वह पहली पीढ़ी के अमीर कारोबारी परिवारों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उनके बाद कुमार मंगलम बिड़ला 8.14 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर हैं।
हुरुन इंडिया के संस्थापक और मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद ने कहा, भारत के सबसे मूल्यवान कारोबारी परिवारों के व्यवसायों की कुल वैल्यूएशन 1.46 ट्रिलियन डालर या 138 लाख करोड़ रुपये है। अगर यह सूची एक देश होती तो यह जीडीपी के मामले में दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी (नीदरलैंड, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड और पोलैंड से बड़ी) अर्थव्यवस्था होती।
लिस्ट में किन-किन के नाम
सूची के अनुसार, भारत के शीर्ष 300 पारिवारिक व्यवसायों ने पिछले दो वर्षों में हर दिन 4,076 करोड़ रुपये का मूल्य जोड़ा है। शाही एक्सपोर्ट्स के आहूजा परिवार ने सूची में तीन साल में सबसे अधिक मूल्य वृद्धि दर्ज की। उनकी संपत्ति 352 प्रतिशत बढ़कर 37,500 करोड़ रुपये हो गई, जबकि गरवारे हाई-टेक फिल्म्स के शशिकांत भालचंद्र गरवारे परिवार ने तीन वर्षों में 61 स्थानों की छलांग लगाकर सबसे रैंकिंग सबसे ज्यादा सुधार किया।
उनकी संपत्ति 300 प्रतिशत बढ़कर 15,600 करोड़ रुपये हो गई। जिंदल परिवार ने तीन वर्षों में कुल मूल्य के मामले में सबसे अधिक वृद्धि की और 3.30 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ कुल संपत्ति 8.02 लाख करोड़ रुपये हो गई।