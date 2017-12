पीएम के गोरेपन का 'राज' बताकर अल्पेश ठाकोर ने अपनी फजीहत कराई

अल्पेश के मुताबिक, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो वह काले थे, लेकिन अब वह ताइवान से आने वाले खास तरह का मशरूम खाकर टमाटर की तरह गोरे-चिट्टे हो गए हैं।

नई दिल्ली, जेएनएन। कांग्रेस में शामिल होकर अपनी राजनीति को नया रंग देने की कोशिश करने वाले नेता अल्पेश ठाकोर ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधने के चक्कर में एक ऐसा विचित्र बयान दिया कि लोग न केवल हंस रहे हैं, बल्कि उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं।

अल्पेश के मुताबिक, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो वह काले थे, लेकिन अब वह ताइवान से आने वाले खास तरह का मशरूम खाकर टमाटर की तरह गोरे-चिट्टे हो गए हैं। अल्पेश यहीं तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने यह भी दावा किया कि मोदी जी जो मशरूम खाते हैं वह इतना महंगा है कि एक मशरूम 80 हजार का आता है और वह रोज पांच मशरूम खाते हैं।

अल्पेश की मानें तो प्रधानमंत्री रोज चार लाख रुपये के मशरूम खा जाते हैं। एक रैली में अल्पेश ने प्रधानमंत्री पर महंगे मशरूम खाकर गोरे होने का आरोप लगाने के साथ ही यह भी कहा कि जरा सोचिए कि जो पीएम महीने में एक करोड़ बीस लाख रुपये के मशरूम खाता हो उसके कार्यकर्ता कितना खाते होंगे।

#WATCH Modi Ji eats mushrooms from Taiwan, one mushroom costs Rs 80 thousand & he eats 5 mushrooms a day. He was dark like me but he became fair because of imported mushrooms: Alpesh Thakor, activist & Congress leader #GujaratElection2017 pic.twitter.com/jh5QPN27SD