बांबे हाई कोर्ट के टाइपिंग टेस्ट में गड़बड़ी का आरोप, सड़कों उतरे लोग; उम्मीदवारों के प्रदर्शन में दीपके भी हुए शामिल

पीटीआई, छत्रपति संभाजीनगर। बांबे हाई कोर्ट में लिपिक पद पर भर्ती के लिए आयोजित आनलाइन टाइपिंग टेस्ट में शामिल हुए कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा के दौरान तकनीकी और सर्वर संबंधी समस्याओं का आरोप लगाते हुए रविवार को छत्रपति संभाजीनगर में विरोध प्रदर्शन किया।

इस प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संयोजक अभिजीत दीपके भी शामिल हुए। दीपके ने आरोप लगाया कि कई अभ्यर्थियों को बिना उनकी किसी गलती के अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने परीक्षा दोबारा आयोजित कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

छात्र 10 मिनट में लाग आउट हो गए, सिस्टम फेल हो गया। दीपके ने सवाल किया, अगर आप ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप परीक्षाएं क्यों आयोजित कर रहे हैं और छात्रों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं?

बांबे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार (कार्मिक) की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि लिपिक (एजेंसी के जरिये) के पद के लिए टाइपिंग परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की गई, हालांकि कुछ परीक्षा केंद्रों, खासकर औरंगाबाद और कल्याण में, कुछ तकनीकी दिक्कतें सामने आईं।