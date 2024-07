गोवा में भारी बारिश के चलते सोमवार को सभी स्कूल रहेंगे बंद, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद छुट्टी का एलान

परिपत्र में कहा गया है, "भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गोवा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। गोवा की सभी सड़कों पर भारी जलजमाव है। इस वजह से सोमवार को स्कूल बंद रखने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि, इस परिपत्र के जरिए सरकारी छुट्टी का एलान नहीं किया जा रहा है। सरकारी कार्यालय और बाकी सब हमेशा की तरह खुलेंगे।"

मुख्यमंत्री ने अपने निर्देश में कहा, "मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि गोवा के सभी स्थानों पर भारी बारिश हो रही है और इसलिए किसी को भी बिना किसी आवश्यकता के घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन केवल तभी जब कोई आपातकालीन कार्य हो...झरने में फंसे आठ लोगों को बचा लिया गया है..."

#WATCH | Goa CM Pramod Sawant says, "The Director of Education has been asked to issue a circular that there will be a holiday on Monday as a red alert has been declared and due to this, all the schools of Goa from pre-primary to the 12th standard will remain closed tomorrow. All… pic.twitter.com/7dxYGeYIAh— ANI (@ANI) July 7, 2024