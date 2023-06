Karnataka News: 'बीजेपी सरकार के सभी घोटालों और अनियमितताओं की होगी जांच...', कर्नाटक के सीएम का बड़ा बयान

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार पिछली भाजपा सरकार के दौरान हुए सभी कथित घोटालों और अनियमितताओं की जांच कराएगी और दोषियों को दंडित करेगी।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सभी चुनावी वादों को पूरा करेगी।उन्होंने कहा कांग्रेस की पांच गारंटियों के कार्यान्वयन से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 59000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और इस वर्ष प्रशासन पर थोड़ा ज्यादा बोझ है।

बीजेपी सरकार के सभी घोटालों और अनियमितताओं की होगी जांच- कर्नाटक के मुख्यमंत्री

हसन (कर्नाटक), एजेंसी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार पिछली भाजपा सरकार के दौरान हुए सभी कथित घोटालों और अनियमितताओं की जांच कराएगी और दोषियों को दंडित करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सभी चुनावी वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस की पांच गारंटियों के कार्यान्वयन से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 59,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, और इस वर्ष प्रशासन पर थोड़ा ज्यादा बोझ है। सिद्दारमैया ने कहा "हम घोटालों की जांच कराएंगे। चार मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया गया और इसमें अनियमितता के आरोप हैं, हम इसकी जांच कराएंगे। साथ ही हम 40 प्रतिशत कमीशन के आरोपों की भी जांच कराएंगे। कोविड के दौरान स्वास्थ्य संबंधी खरीद में अनियमितताएं हुई थीं। सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित अनियमितताएं और बिटकॉइन घोटाला समेत सभी घोटालों की जांच की जाएगी। राज्य में कोरोना से मरने वालों की भी होगी जांच पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीआईडी द्वारा पुलिस सब इंस्पेक्टर (पीएसआई) भर्ती घोटाले की जांच चल रही है, इसे और तेज किया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी। सीएम ने आगे कहा- "चामराजनगर अस्पताल में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई कोविड ​​रोगियों की मौत की भी जांच की जाएगी, उन्होंने कहा, “तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने दावा किया कि केवल दो लोगों की मौत हुई थी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोग हताहत हुए थे। उन्होंने झूठ बोला था। हम इसकी जांच करेंगे।''

Edited By: Babli Kumari