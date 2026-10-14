दिल्ली-यूपी समेत 15 राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी; जानें कब दस्तक देगी ठंड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, गरज-चमक और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। 14 अक्टूबर 2026 को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत करीब 15 राज्यों में मौसम खराब रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में सुबह और शाम के समय ठंडक धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, जबकि उत्तर-पूर्व मानसून दक्षिण भारत में दस्तक दे रहा है। 14 से 19 अक्टूबर के बीच दक्षिण भारत के कई राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। 14 अक्टूबर को हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। पश्चिमी राजस्थान में तेज आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। वहीं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फ गिरने की संभावना है।