पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी का पहला सवाल क्या था? NSA डोभाल ने किया खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में चलाए गए भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने कई अहम और अनसुने खुलासे किए हैं।

डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'डीक्लासिफाइड' ऑपरेशन सिंदूर में दिए एक इंटरव्यू में डोभाल ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा छोड़कर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौटे, तो हवाई अड्डे पर ही उन्होंने NSA से सबसे पहला सवाल पूछा- "यह किसने किया है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे यह जानकारी तुरंत चाहिए।"

अजीत डोभाल ने आगे कहा, “दुनिया के लिए संदेश बिल्कुल स्पष्ट है- भारत की उदारता या सहिष्णुता को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। भारत जोखिम उठा सकता है, भारत परिणामों की परवाह किए बिना कड़ा प्रहार कर सकता है। दरअसल, पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने इंटरव्यू में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उन निर्णयों का विवरण साझा किया है जिन्होंने भारत की सैन्य प्रतिक्रिया को आकार दिया। ऑपरेशन सिंदूर की योजना और क्रियान्वयन पर डोभाल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत ने फैसला किया है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में दुश्मन के शिविरों को नष्ट करना था, खासकर वे शिविर जो पहलगाम हमले से जुड़े हैं।

उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि पाकिस्तानी सेना यह समझे कि आतंकवाद को उसका समर्थन या आतंकवादियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में उसकी असमर्थता हमारे लिए असहनीय है। 10 मई को हुआ था सीजफायर इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले शुरू कर दिए, जिसके जवाब में भारत ने भी जवाबी हमले किए। ये सभी हमले ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए थे। परमाणु हथियारों से लैस इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष लगभग 88 घंटे तक चला और 10 मई की शाम को दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद समाप्त हुआ।

"एक बार कुछ भी शुरू हो जाए, तो हम किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए जितनी दूर तक जाना आवश्यक हो, जाने को तैयार हैं, और इसकी कोई सीमा नहीं है। हम खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे।" राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार- अजीत डोभाल

ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी... डोभाल ने आगे कहा, "जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो उनका इरादा यह है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तभी खत्म होगी जब आखिरी आतंकवादी को भी मार गिराया जाएगा।"