कौन हैं नए IAF चीफ आशुतोष दीक्षित? 3500 घंटे उड़ान का अनुभव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को 31 अक्टूबर 2026 से एयर चीफ मार्शल के पद पर नियुक्त किया है।

वे भारतीय वायुसेना के 29वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ होंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित मौजूदा एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह की जगह लेंगे, जो 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

3500 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग अनुभव

एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट और क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर 3500 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग अनुभव रखने वाले एयर मार्शल दीक्षित ने CISC, HQ IDS और AOC-in-C, सेंट्रल एयर कमांड जैसे अहम ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक पदों पर काम किया है।