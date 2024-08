बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले हैं। शेख हसीना, जिन्होंने 15 साल तक देश पर शासन किया, ने सोमवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

यह विरोध प्रदर्शन शुरू में नौकरी कोटा योजना के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ हफ़्तों बाद यह एक जन आंदोलन में बदल गया और उन्हें सत्ता से हटाने की मांग की गई।

वहीं, सूत्रों ने बताया कि एयर इंडिया बुधवार को दिल्ली से ढाका के लिए अपनी निर्धारित दो दैनिक उड़ानें संचालित करेगी।

उन्होंने बताया कि एयरलाइन ढाका से लोगों को वापस लाने के लिए एक विशेष उड़ान भी संचालित कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि विस्तारा और इंडिगो बुधवार से बांग्लादेश की राजधानी के लिए निर्धारित सेवाएं संचालित करेंगी।

शेड्यूल के अनुसार, विस्तारा मुंबई से प्रतिदिन तथा दिल्ली से ढाका के लिए तीन साप्ताहिक उड़ानें संचालित करती है।

विस्तारा और इंडिगो दोनों ने बांग्लादेश की राजधानी के लिए अपनी मंगलवार की उड़ानें रद्द कर दी थीं।

आमतौर पर, इंडिगो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से ढाका के लिए एक दैनिक उड़ान तथा कोलकाता से बांग्लादेश की राजधानी के लिए दो दैनिक सेवाएँ संचालित करती है।

मंगलवार शाम को एयर इंडिया ने कहा कि वह दिल्ली-ढाका-दिल्ली सेक्टर पर अपनी शाम की उड़ानें AI237/238 संचालित करेगी।

एक बयान में एयरलाइन ने यह भी कहा कि वहां की मौजूदा स्थिति के कारण, 4 से 7 अगस्त के बीच ढाका आने-जाने वाली किसी भी उड़ान में कन्फर्म बुकिंग वाले यात्रियों को पुनर्निर्धारण पर एक बार छूट की पेशकश की जा रही है।

यह ऑफर 5 अगस्त या उससे पहले बुक की गई टिकटों पर लागू होगा।

एयर इंडिया ने कल देर रात ढाका एयरपोर्ट पर बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के बावजूद अल्प सूचना पर एक विशेष चार्टर उड़ान संचालित की। यह ढाका से दिल्ली के लिए 199 यात्रियों और 6 शिशुओं को लेकर आया और आज सुबह दिल्ली पहुंचा। एयर इंडिया के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है।

