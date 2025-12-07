Language
    एअर इंडिया ने घरेलू विमान यात्रियों को दी 'विशेष छूट', इंडिगो संकट के बीच लोगों को होगा फायदा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:27 AM (IST)

    इंडिगो की उड़ान बाधाओं से देशभर में यात्रियों की फजीहत जारी है, ऐसे में टाटा समूह की एअर इंडिया ने शनिवार को एक बड़ा राहत पैकेज घोषित किया।एयरलाइन ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    एअर इंडिया ने घरेलू विमान यात्रियों को दी 'विशेष छूट' (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, मुंबई। इंडिगो की उड़ान बाधाओं से देशभर में यात्रियों की फजीहत जारी है, ऐसे में टाटा समूह की एअर इंडिया ने शनिवार को एक बड़ा राहत पैकेज घोषित किया।

    एयरलाइन ने घरेलू टिकटों पर परिवर्तन या रद्दीकरण शुल्क पूरी तरह माफ करने की घोषणा की है, ताकि प्रभावित यात्रियों को तुरंत विकल्प मिल सके।

    कंपनी ने बताया कि एअर इंडिया और इसकी सहायक एअर इंडिया एक्सप्रेस ने 4 दिसंबर से सभी नान-स्टॉप घरेलू उड़ानों में इकोनमी किराए पर सक्रिय तौर पर विशेष किराया सीमा व्यवस्था लागू की है, ताकि मांग- आपूर्ति के चलते स्वत: बढ़ने वाले किरायों पर रोक लगाई जा सके।

    दोनों एयरलाइंस नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा घोषित नए किराया प्रतिबंधों के अनुरूप अपनी प्रणाली अपडेट कर रही हैं।

    राहत योजना के तहत वे यात्री जिन्होंने चार दिसंबर तक टिकट बुक किए थे और 15 दिसंबर तक यात्रा निर्धारित थी, वे बिना किसी रीबु¨कग शुल्क के अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं।

    साथ ही, यदि वे यात्रा रद करना चाहें तो उन्हें पूरी रकम वापस मिलेगी और रद्दीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा।यह वन-टाइम विशेष छूट आठ दिसंबर, 2025 तक किए गए परिवर्तन या रद्दीकरण पर लागू होगी। हालांकि रीबु¨कग की स्थिति में किराए के अंतर का भुगतान यात्रियों को करना होगा।