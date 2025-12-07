एअर इंडिया ने घरेलू विमान यात्रियों को दी 'विशेष छूट', इंडिगो संकट के बीच लोगों को होगा फायदा

पीटीआई, मुंबई। इंडिगो की उड़ान बाधाओं से देशभर में यात्रियों की फजीहत जारी है, ऐसे में टाटा समूह की एअर इंडिया ने शनिवार को एक बड़ा राहत पैकेज घोषित किया।

एयरलाइन ने घरेलू टिकटों पर परिवर्तन या रद्दीकरण शुल्क पूरी तरह माफ करने की घोषणा की है, ताकि प्रभावित यात्रियों को तुरंत विकल्प मिल सके।

कंपनी ने बताया कि एअर इंडिया और इसकी सहायक एअर इंडिया एक्सप्रेस ने 4 दिसंबर से सभी नान-स्टॉप घरेलू उड़ानों में इकोनमी किराए पर सक्रिय तौर पर विशेष किराया सीमा व्यवस्था लागू की है, ताकि मांग- आपूर्ति के चलते स्वत: बढ़ने वाले किरायों पर रोक लगाई जा सके।