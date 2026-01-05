Language
    वायु सेना ने तेजस की पहली उड़ान की 25वीं वर्षगांठ मनाई

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:43 AM (IST)

    भारतीय वायु सेना ने स्वदेशी तेजस लाइट कांबैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) की पहली उड़ान की 25वीं वर्षगांठ मनाई। वायुसेना ने इस लड़ाकू विमान के निर्माण में एडीए, ...और पढ़ें

    तेजस लाइट कांबैट एयरक्राफ्ट। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना ने रविवार को स्वदेशी रूप से निर्मित तेजस लाइट कांबैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) की पहली उड़ान की 25वीं वर्षगांठ मनाई।

    एक पोस्ट में कहा गया, ''वायुसेना इस लड़ाकू विमान के निर्माण में अटूट साझेदारी को याद करती है। एडीए के नवोन्मेषी विज्ञानियों, एचएएल के कुशल इंजीनियरों, बहादुर भारतीय वायु सेना और भारतीय वायु सेना के परीक्षण पायलटों/इंजीनियरों और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध सभी भारतीय वायु सेना कर्मियों को बधाई।''

    तेजस ने 2001 में भरी थी पहली उड़ान

    तेजस की पहली उड़ान चार जनवरी 2001 को हुई थी, जब विंग कमांडर राजीव कोठियाल ने बेंगलुरु के एचएएल हवाई अड्डे से टेक्नोलाजी डेमोंस्ट्रेटर (टीडी-1) का संचालन किया था। इस उड़ान ने विमान के परीक्षण चरण की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप अंतत: इसे भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया और तेजस एमके1ए जैसे उन्नत संस्करणों का विकास हुआ।

    1983 में की गई थी स्थापना

    सरकार ने भारतीय वायु सेना के पुराने बेड़े को बदलने के लिए एक नए हल्के लड़ाकू विमान के विकास के प्रारंभिक लक्ष्य के साथ 1983 में लाइट कांबैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम की स्थापना की थी।

