वायु सेना ने तेजस की पहली उड़ान की 25वीं वर्षगांठ मनाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना ने रविवार को स्वदेशी रूप से निर्मित तेजस लाइट कांबैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) की पहली उड़ान की 25वीं वर्षगांठ मनाई। एक पोस्ट में कहा गया, ''वायुसेना इस लड़ाकू विमान के निर्माण में अटूट साझेदारी को याद करती है। एडीए के नवोन्मेषी विज्ञानियों, एचएएल के कुशल इंजीनियरों, बहादुर भारतीय वायु सेना और भारतीय वायु सेना के परीक्षण पायलटों/इंजीनियरों और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध सभी भारतीय वायु सेना कर्मियों को बधाई।''

तेजस ने 2001 में भरी थी पहली उड़ान तेजस की पहली उड़ान चार जनवरी 2001 को हुई थी, जब विंग कमांडर राजीव कोठियाल ने बेंगलुरु के एचएएल हवाई अड्डे से टेक्नोलाजी डेमोंस्ट्रेटर (टीडी-1) का संचालन किया था। इस उड़ान ने विमान के परीक्षण चरण की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप अंतत: इसे भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया और तेजस एमके1ए जैसे उन्नत संस्करणों का विकास हुआ।