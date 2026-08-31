हैदराबाद में AIMIM नेता की चाकू मारकर हत्या, अज्ञात लोगों ने दरगाह के पास किया हमला

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद में रविवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर एआईएमआईएम के एक नेता की चाकू मारकर हत्या कर दी। महबूब अली पर रात करीब 10 बजे वट्टेपल्ली में गुंटल शाह बाबा दरगाह के पास हमला किया गया।

पुलिस के मुताबिक, अली पर पांच-छह लोगों ने हमला किया और उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। पुलिस ने क्या बताया? पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि हमलावर एक समूह में आए थे और उन्होंने अली पर चाकू से हमला किया। पुलिस अभी तक हत्या के पीछे के असली मकसद का पता नहीं लगा पाई है। पुलिस ने हत्या की जांच के लिए तीन टीमें बनाई हैं।

पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज जांचकर्ता हमलावरों की पहचान करने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और चश्मदीदों के बयान इकट्ठा कर रहे हैं। हमले में शामिल सभी लोगों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं।