'आत्महत्या थी त्विषा शर्मा की मौत की वजह, शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान'; AIIMS की रिपोर्ट में खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एमपी हाईकोर्ट के आदेश पर एम्स के मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए दूसरे पोस्टमॉर्टम में बड़ा खुलासा हुआ है। त्विषा शर्मा की मौत सुसाइडल हैंगिंग से हुई थी। जांच में उसके शरीर पर मारपीट या संघर्ष का कोई भी ऐसा निशान नहीं मिला, जिसे मेडिकल-लीगल रूप से महत्वपूर्ण माना जाए।

एमपी हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए एम्स के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉ. सुधीर गुप्ता ने यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सीबीआई को सौंप दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह साफ तौर पर सुसाइड का मामला है। मरने वाली त्विषा के शरीर पर मौत से पहले किसी भी तरह के फिजिकल अटैक, विरोध या संघर्ष का कोई मेडिकल-लीगल महत्व का चोट का निशान नहीं है।

सभी एंगल से की गई जांच पांच सदस्यों की इस विशेष टीम ने 11 पेज की अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें मौत के सुसाइड या मर्डर दोनों ही पहलुओं की गहराई से जांच की गई। इस दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने फांसी के लिए इस्तेमाल किए गए उस विवादित लिगेचर मटीरियल की भी बारीकी से जांच की, जिसमें मेटल रिंग वाला जिमनास्टिक बेल्ट भी शामिल था।

डॉ. गुप्ता ने बताया कि बोर्ड ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक साहित्य का बारीकी से अध्ययन किया। सबूतों की पुख्ता जांच के बाद ही लिगेचर मटीरियल को लेकर चल रहा पूरा विवाद सुलझाया गया है।

क्राइम सीन का भी किया गया था दौरा यह मेडिकल बोर्ड हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद गठित किया गया था, जिसमें एम्स को दूसरा पोस्टमॉर्टम करने का निर्देश दिया गया था। इसके तहत 24 मई को पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी की गई और इसके बाद बोर्ड के सदस्यों ने खुद मौके पर जाकर क्राइम सीन का भी मुआयना किया था।