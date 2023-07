Kerala: AICC सचिव विश्वनाथन पेरुमल ने की केरल CM पिनाराई विजयन के खिलाफ टिप्पणी, दर्ज हुआ मामला

AICC सचिव विश्वनाथन पेरुमल पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किया गया है। इसकी जानकारी पुलिस ने गुरुवार को दी। यहां विपक्षी कांग्रेस पार्टी के हालिया विरोध मार्च के दौरान बोलते हुए नेता ने कथित तौर पर सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को विजयन से जोड़ते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की।

कन्नूर (केरल), एजेंसी। AICC सचिव विश्वनाथन पेरुमल पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किया गया है। इसकी जानकारी पुलिस ने गुरुवार को दी। यहां विपक्षी कांग्रेस पार्टी के हालिया विरोध मार्च के दौरान बोलते हुए, नेता ने कथित तौर पर सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को विजयन से जोड़ते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन पर सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) के एक स्थानीय पदाधिकारी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। कांचीपुरम से पूर्व लोकसभा सदस्य, पेरुमल केरल और लक्षद्वीप के प्रभारी एआईसीसी सचिव हैं।

Edited By: Versha Singh