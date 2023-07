UCC के विरोध में आई AIADMK, चुनाव घोषणापत्र जारी कर कहा- 'अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों को करेगा प्रभावित'

तमिलनाडु, एजेंसी। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर चल रही बहस के बीच तमिलनाडु में भाजपा की प्रमुख सहयोगी अन्नाद्रमुक (AIADMK) ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, एआईएडीएमके ने अपना चुनाव घोषणापत्र जारी किया है। इसमें पार्टी ने भारत सरकार से समान नागरिक संहिता के लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं लाने का आग्रह किया है।

एआईएडीएमके के चुनाव घोषणापत्र में कहा गया है, 'AIADMK भारत सरकार से समान नागरिक संहिता के लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं लाने का आग्रह करेगी, जो भारत के अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।'

उल्लेखनीय है कि 27 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में यूसीसी के बारे में बात करते हुए कहा कि देश दो कानूनों पर नहीं चल सकता है। उन्होंने इसे समान नागरिक संहिता संविधान का हिस्सा बताया है। बता दें, भाजपा के 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में, पार्टी ने सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा किया था।

