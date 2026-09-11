क्या AI अगले 10 साल में इंसानों को खत्म कर देगा? 'डूम्सडे' की चेतावनी का पूरा सच

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर दुनिया इस समय दो बिल्कुल अलग दावों के बीच खड़ी है। एक तरफ AI के समर्थक इसे ऐसी तकनीक मान रहे हैं, जो बीमारियों का इलाज खोजने, उत्पादकता बढ़ाने और इंसानों की कई बड़ी समस्याएं हल करने में मदद कर सकती है।

दूसरी तरफ AI के कुछ शीर्ष शोधकर्ता और इसके विकास के बेहद करीब काम कर चुके लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अत्यधिक शक्तिशाली और खुद को लगातार बेहतर बनाने वाली AI विकसित हो गई, तो यह इंसानियत के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या AI अगले 10 वर्षों में इंसानों को खत्म कर सकती है? और अगर AI कंपनियों के कुछ विशेषज्ञ वास्तव में ऐसा मानते हैं तो वे इस तकनीक को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने की दौड़ में शामिल क्यों हैं? क्या यह वही स्थिति है जिसमें हर देश को डर है कि अगर उसने विकास धीमा किया तो कोई दूसरा देश, खासकर चीन, उससे आगे निकल जाएगा?

चीनी AI से नहीं मरना चाहता वाली बहस अमेरिकी कॉमेडियन रे कंम्प ने इस पूरे विरोधाभास को व्यंग्य में कुछ इस तरह समझाया है कि हमें ऐसी AI बनानी होगी जो हमें मार सके, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो चीन पहले बना लेगा और फिर किसी ऐसे AI से मरना पड़ेगा जो चीनी बोलता हो।

यह मजाक भले ही हास्यास्पद लगे, लेकिन इसके पीछे AI उद्योग की एक गंभीर चिंता छिपी है। दुनिया की प्रमुख AI कंपनियां और उनके शोधकर्ता एक ओर संभावित अस्तित्वगत खतरे की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनका मानना है कि AI के विकास की रफ्तार रोकना भी जोखिम भरा हो सकता है।

तर्क यह है कि अगर कोई कंपनी या देश आगे बढ़ना बंद करता है और दूसरा अधिक शक्तिशाली AI सिस्टम विकसित कर लेता है तो पहले वाले के पास उस तकनीक के जोखिमों को नियंत्रित करने का मौका भी कम हो सकता है।

क्या AGI आ चुकी है? ChatGPT के आने के बाद AI शब्द आम जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अब चर्चा सिर्फ चैटबॉट या तस्वीर बनाने वाले टूल तक सीमित नहीं है। अगला बड़ा लक्ष्य AGI यानी Artificial General Intelligence माना जा रहा है।

AGI से आशय ऐसी AI से है जो इंसानों की तरह अलग-अलग क्षेत्रों में समझ, तर्क और समस्या समाधान की क्षमता दिखा सके। इसके आगे की कल्पना इससे भी अधिक शक्तिशाली AI की है, जो अपने से ज्यादा सक्षम अगली पीढ़ी के सिस्टम बनाने में मदद कर सके।

AGI से बढ़ेगी चिंता अगर कोई AI इंसानों से ज्यादा तेजी से खुद को बेहतर बनाने लगे तो क्या इंसान उसे नियंत्रित कर पाएगा? यही सवाल AI सुरक्षा पर काम करने वाले शोधकर्ताओं के बीच सबसे गंभीर बहस का विषय बन गया है।

27 वर्षीय AI शोधकर्ता ने क्यों छोड़ी नौकरी? हालिया बहस को हवा तब मिली जब 27 वर्षीय AI शोधकर्ता जैकब कॉक्सन ने Anthropic से इस्तीफा दिया। इससे पहले वह OpenAI और Anthropic दोनों में काम कर चुके थे। कॉक्सन ने आरोप लगाया कि अग्रणी AI प्रयोगशालाएं ऐसे सिस्टम विकसित करने की दिशा में बढ़ रही हैं, जिनमें मशीनें खुद को लगातार अधिक सक्षम बना सकती हैं। उन्होंने इस दौड़ को हमारी जिंदगियों के साथ जुआ जैसा बताया। उनका तर्क है कि अगर मशीनें अपने से बेहतर उत्तराधिकारी सिस्टम बनाती चली गईं तो एक समय ऐसा आ सकता है जब इंसान उस प्रक्रिया को समझने या नियंत्रित करने में सक्षम न रहें। उनके इस्तीफे को लेकर यह भी चर्चा हुई कि उन्होंने अपनी इक्विटी के वेस्ट होने से करीब दो महीने पहले कंपनी छोड़ी। हालांकि, यह अपने आप में उनके आरोपों की पुष्टि नहीं करता। Anthropic के शोधकर्ता ने बताया 10% से ज्यादा खतरा बहस को और ज्यादा गंभीर बना दिया Anthropic के AI alignment शोधकर्ता इवान हुबिंगर के एक अनुमान ने। उनके मुताबिक अगले एक दशक में AI के इंसानों को खत्म करने की संभावना 10 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।

AI सुरक्षा के क्षेत्र में इसे लेकर बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी संभावना का अनुमान लगाया कैसे जाए? यहीं से p(doom) शब्द सामने आता है। इसका इस्तेमाल उस अनुमान के लिए किया जाता है कि भविष्य में AI के कारण मानव सभ्यता के खत्म होने की कितनी संभावना है।

कुछ AI विशेषज्ञों के लिए यह संभावना बेहद गंभीर है, जबकि दूसरे वैज्ञानिक इसे एक ऐसा आंकड़ा मानते हैं, जिसकी ठोस गणना करना फिलहाल संभव नहीं है। 50 प्रतिशत तक हो सकती है संभावना AI के क्षेत्र में काम कर चुके ज्योफ्री इरविंग ने सुपरइंटेलिजेंस के कारण सभी इंसानों के मारे जाने की संभावना अगले कुछ वर्षों से एक दशक के भीतर करीब 50 प्रतिशत तक बताई है।

लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह खुद स्वीकार करते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वास्तविक आंकड़ा 10 प्रतिशत से कम होगा या 90 प्रतिशत से अधिक। इसका पता तब ही चलेगा जब इंसान या तो इस दौर से सुरक्षित निकल जाएंगे या फिर नहीं निकल पाएंगे।

यही p(doom) बहस की सबसे बड़ी समस्या है- इतने बड़े खतरे के बारे में अनुमान तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन तुलना करने के लिए हमारे पास अतीत का कोई वास्तविक उदाहरण नहीं है। AI से मानव विलुप्ति का 10% अनुमान अनुचित नहीं AI के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफ्री हिंटन ने भी AI से मानवता के अस्तित्व पर खतरे को गंभीर माना है। उन्होंने कहा है कि अगले एक दशक में AI के कारण सभी इंसानों के खत्म होने की 10 प्रतिशत संभावना को अनुचित अनुमान नहीं कहा जा सकता।

ऐसे बयान स्वाभाविक रूप से डर पैदा करते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है- अगर यह अनुमान किसी ऐतिहासिक आंकड़े या प्रयोग पर आधारित नहीं है तो इसकी विश्वसनीयता कितनी है? प्रिंसटन के वैज्ञानिकों ने p(doom) पर उठाए सवाल प्रिंसटन के कंप्यूटर वैज्ञानिक अरविंद नारायणन और AI शोधकर्ता सयाश कपूर जैसे विशेषज्ञ p(doom) की अवधारणा को लेकर काफी sceptical हैं। उनका सवाल सीधा है- अगर कोई व्यक्ति कहता है कि AI से मानवता के खत्म होने की संभावना 10 प्रतिशत है, तो वह संख्या आई कहां से?

मानव इतिहास में इससे पहले कभी सुपरइंटेलिजेंस नहीं बनी। इसलिए इसके आधार पर कोई बड़ा सांख्यिकीय नमूना उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से आलोचकों का कहना है कि 10, 50 या 90 प्रतिशत जैसे आंकड़े वैज्ञानिक सटीकता का भ्रम पैदा कर सकते हैं, जबकि वास्तव में वे विशेषज्ञों के व्यक्तिगत अनुमान हैं।

अगर 1% भी खतरा है तो... AI के समर्थक-आलोचक इस बहस को एक दार्शनिक उदाहरण से भी समझाते हैं, जिसे Pascal's Wager कहा जाता है। मान लीजिए किसी बटन को दबाने से पृथ्वी पर सभी इंसानों के खत्म होने की सिर्फ एक प्रतिशत संभावना है। भले ही आपको उस एक प्रतिशत आंकड़े की सटीकता पर भरोसा न हो, लेकिन संभावित नुकसान इतना बड़ा है कि उस बटन को दबाना फिर भी बेहद खतरनाक फैसला होगा।

AI के doomers का तर्क कुछ ऐसा ही है। उनका कहना है कि यदि मानव विलुप्ति की संभावना बेहद कम भी हो, तब भी संभावित परिणाम इतना भयावह है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके आलोचक इसे Pascal's Mugging से जोड़ते हैं- जहां बहुत छोटी संभावना को अत्यंत बड़े नुकसान के साथ जोड़कर किसी भी फैसले को तर्कसंगत बताया जा सकता है। क्या Big Tech डूम्सडे बेच रहा है? यहीं से इस पूरी बहस का दूसरा और ज्यादा असहज सवाल सामने आता है। क्या AI कंपनियां और AI सुरक्षा का पूरा इकोसिस्टम खतरे को जरूरत से ज्यादा बढ़ाकर पेश कर रहा है?

इसके पीछे आर्थिक तर्क भी है। AI कंपनियों में अरबों डॉलर का निवेश हो चुका है। अगर AI को मानव सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीक बताया जाता है तो निवेशकों को इससे बाहर रह जाने का डर पैदा होता है। दूसरी ओर, अगर AI को बेहद खतरनाक बताया जाए तो सरकारों से कड़े नियम और सुरक्षा मानकों की मांग को भी मजबूती मिल सकती है।

सुरक्षा नियम बड़ी कंपनियों के लिए बन सकते हैं मोआट AI पर सख्त सुरक्षा नियमों का एक अप्रत्याशित प्रभाव यह हो सकता है कि बड़ी कंपनियों को फायदा मिले। अगर भविष्य में अत्याधुनिक AI विकसित करने के लिए महंगी सुरक्षा जांच, ऑडिट, साइबर सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी अनुपालन जरूरी हो गया तो OpenAI, Anthropic और Google जैसी बड़ी कंपनियां उसका खर्च उठा सकती हैं।

लेकिन छोटी कंपनियों और नए स्टार्टअप के लिए यह मुश्किल हो सकता है। इस तरह सुरक्षा का नियम खुद बड़ी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दीवार यानी मोआट बन सकता है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि सुरक्षा चिंताएं झूठी हैं या नियमन की मांग सिर्फ व्यावसायिक हितों से प्रेरित है।

फंडिंग और टाइमिंग पर भी उठे सवाल जैकब कॉक्सन के मामले में कुछ शोधकर्ताओं ने मीडिया कवरेज, AI सुरक्षा संगठनों और फंडिंग नेटवर्क के बीच संबंधों पर सवाल उठाए हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि उनके बयान के सार्वजनिक होने से कुछ मिनट पहले ही एक प्रमुख अमेरिकी अखबार में उनसे जुड़ी खबर प्रकाशित हुई थी। इसके बाद AI सुरक्षा से जुड़े कई संगठनों और लोगों ने उनके बयान को तेजी से एम्पलीफाई किया।

फंडिंग को लेकर भी कुछ दिलचस्प संबंध सामने रखे गए हैं। Survival and Flourishing Fund के रिकॉर्ड के मुताबिक Skype के सह-संस्थापक और AI existential-risk के प्रमुख समर्थक जान टालिन से जुड़े फंड ने 2025 में AI Futures Project, Encode AI और AI Policy Institute जैसी संस्थाओं को लाखों डॉलर दिए।

टालिन ने 2021 में Anthropic की शुरुआती 124 मिलियन डॉलर की फंडिंग में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। लेकिन इन संबंधों से अपने आप किसी साजिश का प्रमाण नहीं मिलता। सिर्फ नेटवर्क देखकर साजिश नहीं कही जा सकती महत्वपूर्ण बिंदु एक तरफ संगठन हैं, फंडिंग है, मीडिया कवरेज है और AI पर सख्त कानूनों की मांग करने वाले राजनीतिक प्रयास हैं। दूसरी तरफ AI के वास्तविक खतरों से जुड़े उदाहरण भी मौजूद हैं। इसलिए केवल इन कड़ियों को जोड़कर यह निष्कर्ष निकालना कि कोई सुनियोजित डूम्सडे कैंपेन चल रहा है, उचित नहीं होगा।

AI के आलोचक गैरी मार्कस का तर्क भी यही है कि व्यक्ति की पृष्ठभूमि या उसके साथ जुड़े लोगों पर ध्यान देने के बजाय यह देखना चाहिए कि उसकी बात सही है या नहीं। फिर AI के खतरे के वास्तविक उदाहरण भी सामने हैं इसी बीच Anthropic की अपनी रिपोर्ट ने बहस को एक नया मोड़ दिया। कंपनी ने बताया कि उसके AI मॉडल Claude का इस्तेमाल साइबर ऑपरेशन, हथियारों से जुड़े काम और संभावित रूप से खतरनाक जैविक अनुसंधान में करने की कोशिशें हुईं। कंपनी के मुताबिक, उत्तरी यमन में एक हथियार विकास समूह ने Claude Code की मदद से एक निर्देशित रॉकेट, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड सिस्टम से जुड़े guidance, navigation and control सॉफ्टवेयर को विकसित करने की कोशिश की।

समूह ने निर्देशित रॉकेट का परीक्षण भी किया। परीक्षण में समस्या आने के बाद उसने Claude से यह समझने में मदद मांगी कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई। ये घटनाएं कॉक्सन के इस्तीफे से पहले की हैं। लेकिन इनका सामने आना उसी समय हुआ जब AI के अस्तित्वगत खतरे को लेकर बहस तेज हो रही थी।

असली सवाल- फायदा किसे? AI के विकास से कंपनियों को आर्थिक फायदा हो सकता है। AI की भयावह संभावनाओं को लेकर चेतावनी देने से AI सुरक्षा संगठनों को फंडिंग और सरकारों का ध्यान मिल सकता है। सरकारों के लिए यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि खतरा काल्पनिक है।