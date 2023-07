'लाभदायक व्यवसाय बन सकती है कृषि' अमित शाह ने बताया किन तरीकों का करें इस्तेमाल

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रई अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि विपणन को मजबूत करके देश की जीडीपी में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के योगदान को और बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) प्रमुख हैं।

उन्होंने कहा कि 65 करोड़ से अधिक किसानों की आबादी वाले देश में सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित करना, आधुनिक बनना, पारदर्शिता लाना और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए लक्ष्य बनाना आवश्यक है, क्योंकि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहकारिता ही एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसके माध्यम से समृद्धि को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है।

#WATCH | "In such a big country with 65 crore farmers and the connected population..it has become important to revive the co-operative movement, advance it, make it transparent and ensure it reaches new heights," says Union Cooperation Minister Amit Shah addressing a National… pic.twitter.com/apk0uhDq4o