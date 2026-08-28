वीजा रिजेक्ट होना बना वरदान: बंगाल की महिला की बची जान, नेपाल में लापता हुआ 32 सदस्यों का दल
कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन का वीजा नहीं मिलना पश्चिम बंगाल की 61 वर्षीय तपती सिंघा के लिए पहले ...और पढ़ें
HighLights
कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन का वीजा नहीं मिलने पर 61 वर्षीय महिला ने बदली योजना
वीजा आवेदन खारिज होने पर लद्दाख चली गईं थी, एजेंसी के अधिकारी नेपाल पहुंचे
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन का वीजा नहीं मिलना पश्चिम बंगाल की 61 वर्षीय तपती सिंघा के लिए पहले किसी सदमे से कम नहीं था। लेकिन अब वही वीजा अस्वीकृति उनके लिए जिंदगी बचाने वाली साबित हुई।
वीजा नहीं मिलने के कारण उन्होंने नेपाल के रास्ते प्रस्तावित यात्रा रद कर लद्दाख जाने का फैसला किया था। जिस समूह के साथ उन्हें कैलाश मानसरोवर जाना था, उसके 32 यात्री नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद लापता हैं।
यात्रा के लिए महीनों से कर रही थीं तैयारी
तपती सिंघा कोलकाता की एक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से 13 दिवसीय कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाली थीं। मई से ही वह समूह के साथ तैयारियों में जुटी थीं। उन्होंने यात्रा से पहले आयोजित बैठकों में हिस्सा लिया, खरीदारी की और ट्रेकिंग का प्रशिक्षण भी लिया।
यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पहले उन्हें बताया गया कि उनका चीनी वीजा अस्वीकार कर दिया गया है। वीजा खारिज किए जाने का कोई कारण भी नहीं बताया गया। इससे निराश होकर उन्होंने यात्रा की योजना बदल दी और लद्दाख चली गईं।
तपती ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि वह अपनी लद्दाख यात्रा भी बीच में समाप्त कर गुरुवार रात कोलकाता लौट रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूं और शाम तक कोलकाता हवाई अड्डे पहुंच जाऊंगी।
32 यात्रियों से संपर्क नहीं, एजेंसी के अधिकारी नेपाल पहुंचे
अधिकारियों के अनुसार, नेपाल में भीषण बाढ़ और जलप्रलय के बाद बंगाल के 32 यात्रियों से अब तक कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। यात्रा आयोजित करने वाली कोलकाता की ट्रैवल एजेंसी की नेपाल स्थित सहयोगी एजेंसी भी किसी यात्री से संपर्क नहीं कर सकी है।
ट्रैवल एजेंसी ने बताया कि उसके 4 अधिकारी पहले ही नेपाल पहुंच चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि लापता यात्रियों के संबंध में जल्द ही कुछ जानकारी मिल सकती है।
तपती सिंघा ने कहा कि जिस वीजा अस्वीकृति ने कुछ दिन पहले उन्हें निराश कर दिया था, वही घटना अब उन्हें बिल्कुल अलग नजर आ रही है। यदि उनका वीजा स्वीकृत हो जाता और वह अपने समूह के साथ यात्रा पर जातीं, तो वह भी नेपाल में आई इस भयावह प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ सकती थीं।