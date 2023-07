Manipur Violence: झड़प के बाद भीड़ ने IRB कर्मी के घर में लगा दी आग, की शिविर से हथियार लूटने की कोशिश

मणिपुर के थौबल जिले में गुस्साई भीड़ ने इंडियन रिजर्व बटालियन (Indian Reserve BattalionIRB) के एक जवान के घर में आग लगा दी। यह घटना समाराम में हुई जब 27 साल के रोनाल्डो नाम के एक व्यक्ति की झड़प में मौत हो गई जब 700-800 लोगों की भीड़ ने 4 किमी दूर वांगबल में तीसरे आईआरबी के शिविर पर हमला करने की कोशिश की।

इंफाल (मणिपुर), एजेंसी। पुलिस ने बुधवार को बताया कि मणिपुर के थौबल जिले में गुस्साई भीड़ ने इंडियन रिजर्व बटालियन (Indian Reserve Battalion,IRB) के एक जवान के घर में आग लगा दी। यह घटना मंगलवार रात को समाराम में हुई जब 27 साल के रोनाल्डो नाम के एक व्यक्ति की झड़प में मौत हो गई जब 700-800 लोगों की भीड़ ने 4 किमी दूर वांगबल में तीसरे आईआरबी के शिविर पर हमला करने की कोशिश की और उनके हथियार लूटने की भी कोशिश की। बल ने छोड़े आंसू गैस के गोले बलों ने स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की और पहले आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। अधिकारियों ने कहा कि लेकिन जैसे ही सशस्त्र भीड़ ने गोलियां चलाईं, बलों ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि भीड़ ने अतिरिक्त बलों को वहां पहुंचने से रोकने के लिए कई स्थानों पर शिविर की ओर जाने वाली सड़कों को भी अवरुद्ध कर दिया, लेकिन बल फिर भी आगे बढ़ गया। असम राइफल्स की टीम पर हमला इस दौरान भीड़ ने कैंप की ओर जा रही असम राइफल्स की एक टीम पर हमला कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने असम राइफल्स के जवानों पर गोलीबारी की, जिसमें एक जवान घायल हो गया और उनके वाहन को आग लगा दी। उन्होंने बताया कि जवान के पैर में गोली लगी है। झड़प में रोनाल्डो नाम के एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। उसे पहले थौबल जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उनकी हालत गंभीर होने के कारण इंफाल के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य की राजधानी ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि झड़पों में 10 अन्य लोग भी घायल हो गए और उनमें से गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को इंफाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

