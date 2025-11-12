Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंजीनियर जुबैर की गिरफ्तारी के बाद ATS की ठाणे-पुणे में छापेमारी, लादेन का भाषण और कई दस्तावेज जब्त

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:48 PM (IST)

    महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे में एक शिक्षक और पुणे में एक अन्य व्यक्ति के घर पर छापेमारी की है। यह छापेमारी अल-कायदा और अन्य आतंकी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में पुणे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद की गई है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    इंजीनियर जुबैर की गिरफ्तारी के बाद ATS की ठाणे-पुणे में छापेमारी (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई,मुंबईमहाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे में एक शिक्षक और पुणे में एक अन्य व्यक्ति के घर पर छापेमारी की है। यह छापेमारी अल-कायदा और अन्य आतंकी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में पुणे से एक सफ्टवेयर इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एटीएस ने स्पष्ट किया है कि यह छापेमारी दिल्ली में हुए विस्फोट से संबंधित नहीं है। लेकिन बताया कि मानक प्रक्रिया के तहत एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में हुई इस घटना का महाराष्ट्र से कोई संबंध है।

    उन्होंने बताया कि गिरफ्तार इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर ने ठाणे जिले के मुंब्रा स्थित शिक्षक के घर का इस्तेमाल एक बैठक के लिए किया था।

    एटीएस ने हंगरगेकर को 27 अक्टूबर को अल-कायदा और भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा जैसे प्रतिबंधित संगठनों से संबंधों और कट्टरपंथी गतिविधियों में उसकी संदिग्ध संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था।

    एटीएस को जांच के दौरान हंगरगेकर के पुराने फोन में पाकिस्तान के एक नागरिक का फोन नंबर मिला था। एटीएस को मामले की जांच के दौरान पता चला कि हंगरगेकर अपनी एक बैठक के लिए मुंब्रा गया था।

    वहीं, एक अन्य अधिकारी ने कहा कि हमने दो व्यक्तियों के परिसरों पर छापेमारी की और उनसे पूछताछ की। कोंढवा (पुणे में) और मुंब्रा में छापेमारी की गई। सूत्रों ने बताया कि मध्य मुंबई के कुर्ला स्थित शिक्षक के एक और घर की भी तलाशी ली गई।

    उन्होंने कहा कि वह हर रविवार को एक मदरसे में उर्दू पढ़ाने जाता था। एटीएस ने इस महीने की शुरुआत में पुणे की एक अदालत को बताया था कि हंगरगेकर शहर के कोंढवा इलाके में कथित तौर पर ‘‘उग्र’’ तरीके से धार्मिक प्रवचन देता था।

    इसने कहा कि वहां एक घर पर छापेमारी के दौरान एटीएस ने मोबाइल फोन जब्त किए जिनमें ‘भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा (एक्यूआईएस) और उसके सभी स्वरूप’ शीर्षक वाली हटाई गई पीडीएफ फाइल थीं।

    अधिकारी ने बताया कि उन्होंने ईद-उल-फितर के मौके पर अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन द्वारा दिए गए भाषण का उर्दू अनुवाद भी बरामद किया।