इंजीनियर जुबैर की गिरफ्तारी के बाद ATS की ठाणे-पुणे में छापेमारी, लादेन का भाषण और कई दस्तावेज जब्त

पीटीआई,मुंबई। महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे में एक शिक्षक और पुणे में एक अन्य व्यक्ति के घर पर छापेमारी की है। यह छापेमारी अल-कायदा और अन्य आतंकी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में पुणे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद की गई है।

एटीएस ने स्पष्ट किया है कि यह छापेमारी दिल्ली में हुए विस्फोट से संबंधित नहीं है। लेकिन बताया कि मानक प्रक्रिया के तहत एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में हुई इस घटना का महाराष्ट्र से कोई संबंध है।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर ने ठाणे जिले के मुंब्रा स्थित शिक्षक के घर का इस्तेमाल एक बैठक के लिए किया था। एटीएस ने हंगरगेकर को 27 अक्टूबर को अल-कायदा और भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा जैसे प्रतिबंधित संगठनों से संबंधों और कट्टरपंथी गतिविधियों में उसकी संदिग्ध संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। एटीएस को जांच के दौरान हंगरगेकर के पुराने फोन में पाकिस्तान के एक नागरिक का फोन नंबर मिला था। एटीएस को मामले की जांच के दौरान पता चला कि हंगरगेकर अपनी एक बैठक के लिए मुंब्रा गया था। वहीं, एक अन्य अधिकारी ने कहा कि हमने दो व्यक्तियों के परिसरों पर छापेमारी की और उनसे पूछताछ की। कोंढवा (पुणे में) और मुंब्रा में छापेमारी की गई। सूत्रों ने बताया कि मध्य मुंबई के कुर्ला स्थित शिक्षक के एक और घर की भी तलाशी ली गई।

उन्होंने कहा कि वह हर रविवार को एक मदरसे में उर्दू पढ़ाने जाता था। एटीएस ने इस महीने की शुरुआत में पुणे की एक अदालत को बताया था कि हंगरगेकर शहर के कोंढवा इलाके में कथित तौर पर ‘‘उग्र’’ तरीके से धार्मिक प्रवचन देता था।