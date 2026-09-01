नर्स की हत्या कर गैराज में जाकर सो गया था मैकेनिक, पुलिस पहुंची तो नजारा देख रह गई दंग

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ इलाके में एक नर्स के साथ दुष्कर्म और गला घोंटकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं।

पुलिस के अनुसार, वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी पेशे से बाइक मैकेनिक है और मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद वह उस गैराज में लौट आया था जहां वह काम करता था और बेफिक्र होकर सो गया।

एक महीने से रख रहा था नजर पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि 2023 में काम की तलाश में हैदराबाद आया आरोपी पिछले एक महीने से महिला की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा था। पीड़िता का कमरा उस ऑटोमोबाइल गैराज के बिल्कुल पीछे स्थित था जहां आरोप काम करता था। आरोपी ने खिड़की के रास्ते महिला को पहली बार देखा था, जिसके बाद से ही वह उस पर नजर रखने लगा था। खिड़की से घुसा अंदर वारदात वाले दिन आरोपी शराब के नशे में था। वह खिड़की के रास्ते महिला के कमरे में तब दाखिल हुआ जब वह सो रही थी। जब पीड़िता ने रेप की कोशिश का विरोध किया, तो आरोपी ने उसका गला घोंट दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद उसी खिड़की से बाहर निकलकर गैराज में जाकर सो गया।

पुलिस के अनुसार, यह स्पष्ट नहीं है कि रेप के दौरान महिला जिंदा थी या उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि, पूछताछ में आरोपी ने दावा किया है कि हमले के दौरान महिला बेहोश थी। मोबाइल टावर डाटा और फॉरेंसिक सबतूों से खुला राज इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता की दोस्त का उससे संपर्क नहीं हो पाया। पीड़िता की दोस्त जब पुलिस के साथ उसके कमरे पर पहुंची और दरवाजा बंद पाया, तो उन्होंने खिड़की के अंदर झांका जहां शव पड़ा था।

शुरुआत में पुलिस ने केवल हत्या का मामला दर्ज किया था। लेकिन मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद केस में दुष्कर्म तथा एससी/एसटी अधिनियम से जुड़ी धाराएं जोड़ी गईं। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने अपराध में अपनी किसी भी संलिप्तता से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जांचकर्ताओं ने जब घटनास्थल से मिले बालों, अन्य फॉरेंसिक सबूतों और मोबाइल टावर डेटा का गहन विश्लेषण किया, तो आरोपी बेनकाब हो गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी की आपराधिक हिस्ट्री की भी जांच मृतक महिला करीब सात महीने पहले ही हैदराबाद आई थी और एक स्थानीय अस्पताल में बतौर नर्स काम कर रही थी। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर पीड़िता का मोबाइल फोन और हेडफोन समेत सभी सामान सुरक्षित मिले हैं, जिन्हें किसी तरह से अस्त-व्यस्त नहीं किया गया था।