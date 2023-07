मैकडॉनल्ड्स के बाद अब सबवे (Subway) ने भी कई फूड आइटम्स में टमटार देना बंद कर दिया है। सबवे के कई आउटलेट्स में सैंडविच और सालाद में टमाटर नहीं दिए जा रहे। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनलों में से एक में सबवे आउटलेट पर एक नोटिस जारी किया। नोटिस में लिखा हैटमाटर की अस्थायी अनुपलब्धता। दिल्ली के दो सबवे आउटलेट्स पर फूड आइटम्स में टमाटर नहीं मिल रहे हैं।

मैकडॉनल्ड्स के बाद अब सबवे (Subway) ने भी कई फूड आइटम्स में टमटार देना बंद कर दिया है।(फोटो सोर्स: रॉयटर्स)

