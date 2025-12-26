Language
    ऑनलाइन सट्टेबाजी में गंवाए 1 लाख रुपए, युवक ने कीटनाशक पीकर दी जान

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:37 PM (IST)

    एक युवक ने ऑनलाइन सट्टेबाजी में 1 लाख रुपये गंवा दिए, जिसके बाद उसने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना ऑनलाइन सट्टे

    Hero Image

    युवक ने की आत्महत्या। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना में एक युवक ने एक बेटिंग ऐप के जरिए 1 लाख रुपये हारने के बाद आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान विक्रम के रूप में हुई है, जो संगारेड्डी जिले के कंदुकुर इलाके का रहने वाला था। विक्रम ने गुरुवार को कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की।

    विक्रम के परिवार ने उसे यह कदम उठाते हुए देखा और उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल इसमें शामिल खास ऐप और विक्रम द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है।

    बड़ी जीत की चाहत त्रासदी में बदल गई

    पुलिस ने बताया कि विक्रम पिछले कुछ महीनों से ऑनलाइन बेटिंग ऐप का आदी हो गया था। बड़ी जीत की चाहत में, उसने कथित तौर पर 1 लाख रुपये गंवा दिए, जो उसने उधार लिए थे।

    आर्थिक नुकसान से परेशान और परिवार का सामना न कर पाने के कारण, युवक ने कीटनाशक पी लिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विक्रम की मौत कोई अकेली घटना नहीं है: यह तेलंगाना में ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म के कारण होने वाले आर्थिक बर्बादी और मानसिक स्वास्थ्य संकट के बढ़ते चलन का हिस्सा है।

    संगारेड्डी ऐसे मामलों का हॉटस्पॉट

    संगारेड्डी जिला ऐसी त्रासदियों का हॉटस्पॉट बन गया है। पिछले महीने, संदीप नाम के 32 साल के एक पुलिस कांस्टेबल ने ऑनलाइन गेम में बड़ी रकम हारने के बाद महबूब सागर झील में आत्महत्या कर ली थी।

    इस साल की शुरुआत में, 31 साल के अखिल ने अपने पिता को फोन करके अपने भारी सट्टेबाजी के कर्ज के बारे में बताया और फिर एक होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली। हाल ही में, तेलंगाना राज्य साइबर सुरक्षा ब्यूरो (TGCSB) ने इस साल के डेटा जारी किए हैं, जिसमें जुए से संबंधित परेशानी में तेजी से बढ़ोतरी का खुलासा हुआ है।

    इस साल ऑनलाइन बेटिंग के संबंध में 678 से ज्यादा आधिकारिक शिकायतें दर्ज की गईं, जो 2024 में रिपोर्ट की गई 383 शिकायतों से लगभग दोगुनी हैं।