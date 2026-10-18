नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में लापरवाही पर एक्शन, 2 कंपनियों पर विनाशकारी विफलता का नियम लागू; नए टेंडर से बैन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में गंभीर ढांचागत विफलता और हादसों को लेकर दो राजमार्ग निर्माण कंपनियों के विरुद्ध हाल ही में जोड़ा गया ‘विनाशकारी विफलता’ (केटेस्ट्रोफिक फेल्योर) से जुड़ा कड़ा प्रविधान लागू किया है।

'केटेस्ट्रोफिक फेल्योर' में किसी फ्लाईओवर या अंडरपास का गिरना, निर्माण के दौरान किसी हिस्से के गिरने से लोगों की मौत या निर्माण में खामी की वजह से नियम में तय लंबाई से अधिक हिस्से का बंद होना शामिल होता है।

नए प्रविधान के तहत राजमार्ग का स्वामित्व रखने वाली एजेंसियां संबंधित निर्माण कंपनियों को दो वर्षों तक नई परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित कर सकती हैं। इसके अलावा ऐसी कंपनियों को नकारात्मक रेटिंग का भी सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें भविष्य में सरकारी परियोजनाएं मिलने की संभावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, पहले मामले में उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) माडल के तहत नवलपुर के पास एनएच-727बी के लगभग 45 किलोमीटर हिस्से को दो एवं चार लेन में चौड़ा और सुदृढ़ करने की परियोजना शामिल है। इसके लिए ईपीसी कार्य वीआरसी कंस्ट्रक्शंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड तथा आर एंड सी इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त उद्यम को 613 करोड़ रुपये के अनुबंध मूल्य पर सौंपा गया था।

टेक्नोक्रेट्स एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना के लिए अथारिटी इंजीनियर नियुक्त किया गया था। मंत्रालय के आदेश के अनुसार, 25 मार्च, 2026 को सुबह करीब 10:15 बजे घाघरा नदी पर बन रहे बड़े पुल के वायाडक्ट हिस्से के निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। इस दौरान दो श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया था।

दूसरे मामले में मंत्रालय ने तमिलनाडु में हाइब्रिड एन्यूटी माडल (एचएएम) के तहत बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग-45 (नया एनएच-32) के पूंडियनकुप्पम-सत्तनाथपुरम खंड (किलोमीटर 67 से 123) को चार लेन का बनाने की परियोजना में गंभीर चूक पाई है। इस कारण छह अप्रैल, 2026 को सड़क का एक हिस्सा लगभग दो मीटर धंस गया था। इसके अलावा कई अन्य खामियां भी सामने आई थीं।

मंत्रालय के आदेश में कहा गया, ‘इस परियोजना की बोली लागत 2,120 करोड़ रुपये थी और इसे रियायती समझौते के तहत मैसर्स पूंडियनकुप्पम सत्तनाथपुरम सेक्शन प्राइवेट लिमिटेड (प्रवर्तक- मैसर्स ओरिएंटल) को सौंपा गया था। परियोजना पूरा करने की निर्धारित समयसीमा 19 जनवरी, 2024 थी।’ आदेश के अनुसार, मैसर्स थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को इस परियोजना के लिए स्वतंत्र इंजीनियर नियुक्त किया गया है।