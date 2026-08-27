जालंधर में पत्नी की हत्या कर भागा आरोपी, उज्जैन के महाकाल क्षेत्र से गिरफ्तार
पत्नी की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे आरोपित को उज्जैन पुलिस ने महाकाल मंदिर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।
HighLights
21 अगस्त को आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था
आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब ले जाने की तैयारी
जेएनएन, उज्जैन। पत्नी की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे आरोपित को उज्जैन पुलिस ने महाकाल मंदिर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।
पंजाब पुलिस की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने आरोपित उमंग बसी उम्र 36 वर्ष निवासी मोहल्ला मल्हन, करतारपुर, जिला जालंधर को नीलकंठ द्वार के पास से पकड़ा। आरोपित के साथ उसकी मां कुसम बसी भी मौजूद थी, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है।
पुलिस के अनुसार, जालंधर जिले के करतारपुर थाना में 21 अगस्त को आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था। प्रकरण में उमंग बसी फरार चल रहा था।
पंजाब पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी और उसकी लोकेशन उज्जैन में मिलने पर स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस ने आरोपित का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए उज्जैन न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपित को पंजाब पुलिस को सौंपा जाएगा।