जालंधर में पत्नी की हत्या कर भागा आरोपी, उज्जैन के महाकाल क्षेत्र से गिरफ्तार

जेएनएन, उज्जैन। पत्नी की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे आरोपित को उज्जैन पुलिस ने महाकाल मंदिर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।

पंजाब पुलिस की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने आरोपित उमंग बसी उम्र 36 वर्ष निवासी मोहल्ला मल्हन, करतारपुर, जिला जालंधर को नीलकंठ द्वार के पास से पकड़ा। आरोपित के साथ उसकी मां कुसम बसी भी मौजूद थी, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है।