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उमर खालिद पर बनी डाक्यूमेंट्री दिखाए जाने छिड़ा विवाद, एबीवीपी ने कड़ी निंदा की

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Sat, 26 Sep 2026 06:59 AM (IST)

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने शुक्रवार को नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में छात्रों के एक समूह द्वारा जेल में ...और पढ़ें

उमर खालिद पर बनी डाक्यूमेंट्री दिखाए जाने छिड़ा विवाद, एबीवीपी ने कड़ी निंदा की

उमर खालिद पर बनी डाक्यूमेंट्री दिखाए जाने छिड़ा विवाद, एबीवीपी ने कड़ी निंदा की

HighLights

  1. शैक्षणिक परिसर में इस तरह की सामग्री इस्तेमाल चिंता का विषय है

  2. एबीवीपी ने कहा कि कैंपस को राजनीतिक मंच में बदला जा रहा है

पीटीआई, हैदराबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने शुक्रवार को नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में छात्रों के एक समूह द्वारा जेल में बंद उमर खालिद पर बनी डाक्यूमेंट्री दिखाए जाने की आलोचना की।

उसने कहा कि दिल्ली दंगों से जुड़े विवादों में शामिल व्यक्ति से संबंधित सामग्री (कंटेंट) दिखाने के लिए शैक्षणिक परिसर का इस्तेमाल चिंता का विषय है।

तेलंगाना भाजपा ने डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने को लेकर नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ प्रशासन से सवाल किया और पूछा कि क्या यूनिवर्सिटी अधिकारियों को इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी थी। क्या जरूरी संस्थागत और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था।

एबीवीपी की ग्रेटर हैदराबाद यूनिट ने एक बयान में कहा कि यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति पर केंद्रित है जो जेएनयू के विरोध प्रदर्शनों, अफजल गुरु की याद में आयोजित कार्यक्रमों और दिल्ली दंगों से जुड़े विवादों में शामिल रहा है। ऐसी सामग्री के लिए शैक्षणिक परिसर का इस्तेमाल करने से चिंता पैदा होती है। कैंपस को राजनीतिक मंच में बदला जा रहा है।