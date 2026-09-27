'मैं कल आ रहा हूं, मुझे गिरफ्तार कर लेना', अब अभिजीत दीपके ने किसे दी चेतावनी?

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने चेतावनी दी है कि अगर असम पुलिस ने हिरासत में लिए गए पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रंका को रिहा नहीं किया तो वे पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ असम जाएंगे।

दीपके ने कहा कि रंका को एक निजी घर से उठाया गया था और दावा किया कि पार्टी को उनकी हिरासत के आरोपों या आधार के बारे में नहीं बताया गया है। मैं असम आऊंगा- अभिजीत दीपके दीपके ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'आशु को असम पुलिस ने एक निजी घर से उठाया था। उन्हें अभी तक यह नहीं बताया गया है कि किन आरोपों या किस आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया है। अगर आशु को रिहा नहीं किया गया, तो मैं CJP के अन्य सदस्यों के साथ असम जाऊंगा। हिमंता हम सबको गिरफ्तार कर सकते हैं।'

सीजेपी के कई नेता हिरासत में रविवार को गुवाहाटी में असम सचिवालय के पास संगठन की पहली क्षेत्रीय स्वयंसेवक बैठक शुरू होने से ठीक पहले रंका और सीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था।

सीजेपी नेताओं ने कहा कि रंका, अंकित भारद्वाज और प्रेम आकाश सहित वरिष्ठ नेतृत्व और असम के स्वयंसेवकों को गुवाहाटी में पुलिस केंद्र ले जाया गया। पुलिस ने सुबह से ही प्रस्तावित स्थल तक जाने का रास्ता रोक दिया था, जिससे स्वयंसेवक बैठक स्थल तक नहीं पहुंच पाए। संगठन ने पूरे क्षेत्र से लगभग 200-300 स्वयंसेवकों को एक साथ लाने की योजना बनाई थी। रायजोर दल के नेताओं ने रंका से की मुलाकात यह हिरासत तब हुई जब अखिल गोगोई के नेतृत्व वाले रायजोर दल के नेताओं ने गुवाहाटी में रंका सहित सीजेपी नेताओं से मुलाकात की। बैठक में असम में हालिया बाढ़ और राज्य में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने की CJP की योजनाओं सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।