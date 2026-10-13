'पूरे देश को एकजुट होना होगा', अभिजीत दीपके ने INDI गठबंधन के प्रोटेस्ट का किया समर्थन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक INDI गठबंधन के विरोध मार्च का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक उनके खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे।

दीपके ने दिल्ली में सोमवार को हुए INDI गठबंधन के विरोध का स्वागत किया और इसे बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विरोध बताया। साथ ही उन्होंने देश भर में ऐसे प्रदर्शनों का आह्वान किया। उन्होने कहा कि पूरे देश का, और खासकर विपक्ष में होने के नाते INDI गठबंधन का, एकजुट होकर ऐसे विरोध प्रदर्शन करना जरूरी है।

दीपके ने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुनार इस्तीफा नहीं देते, तब तक देश भर में ऐसे विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। हमें उम्मीद है कि ऐसा होगा। कांग्रेस की केरलम इकाई के पोस्ट पर दीपके की चुप्पी कांग्रेस की केरलम इकाई के पर उस सोशल मीडिया पोस्ट पर, जिसमें CJI सूर्यकांत के इस्तीफे की मांग की गई थी, दीपके ने कहा कि इस समय वह इस विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।