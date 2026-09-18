पीएम मोदी के जन्मदिन पर देशभर में मना 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम, गुजरात और मध्य प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के तहत देशभर में ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न राज्यों में लाखों दीये प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया गया।

गुजरात में 88 लाख से अधिक दीये जलाए गए

गुजरात में गुरुवार को ‘आशीर्वाद नो दिवडो’ कार्यक्रम के तहत 18,500 से अधिक स्थानों पर 88 लाख से अधिक दीये जलाए गए। राज्य के मंत्री और प्रवक्ता जीतू वाघानी के अनुसार, शाम 7 बजे मंदिरों में आरती के साथ दीये प्रज्वलित किए गए। शाम 6 बजे से भजन संध्या, सत्संग और सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुए।

17 नगर निगम क्षेत्रों में 17 प्रमुख कार्यक्रमों में करीब 2.76 लाख लोगों की उपस्थिति अपेक्षित थी। इसके अलावा 17 अन्य कार्यक्रमों में 4.75 लाख लोग शामिल होने वाले थे। नगर निगम के 287 वार्डों में 12,481 स्थानों पर स्थानीय कार्यक्रम हुए, जिनमें 15.95 लाख लोगों की भागीदारी का अनुमान था। नगरपालिका क्षेत्रों में 152 प्रमुख कार्यक्रमों में 5.25 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद थी।