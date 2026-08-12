VIDEO: 'आप थोड़ा बदल गए हो', खरगे ने कसा पीएम मोदी पर तंज
सुप्रिया सुले की बेटी के दिल्ली रिसेप्शन में पीएम मोदी और मल्लिकार्जुन खरगे के बीच हंसी-मजाक का माहौल दिखा, जहां खरगे ने पीएम से कहा 'आप थोड़ा बदल गए ...और पढ़ें
HighLights
सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में कई राजनीतिक हस्तियां शामिल
पीएम मोदी और खरगे के बीच हुई हल्की-फुल्की बातचीत
विपक्षी नेताओं ने एक-दूसरे का अभिवादन किया, अनौपचारिक माहौल दिखा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले की बेटी के वेडिंग रिसेप्शन में कई राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की। नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और राहुल गांधी तक कई दिग्गज शामिल हुए। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में खरगे को कहते हुए सुना जा सकता है कि 'आप थोड़ा बदल गए हैं।'
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के वेडिंग रिसेप्शन के एक वीडियो में पीएम मोदी को राहुल गांधी का अभिवादन करते और प्रियंका और खरगे से बातचीत करते हुए देखा गया। क्लिप में राहुल गांधी से हाथ मिलाने के बाद पीएम प्रियंका से पूछते हैं, 'और प्रियंका, कैसी हैं आप?' जिस पर वह जवाब देती है, 'अच्छी हूं। आप कैसे हैं?' नरेंद्र मोदी कहते हैं, 'मैं वैसा ही हूं।' इसपर पास ही में खड़े खरगे पीएम से कहते हैं, 'वैसे नहीं हो, आप थोड़ा सा बदल गए हो।'
पीएम ने मुस्कुराते हुए दिया जवाब
इस बात पर PM मोदी मुस्कुराते हुए कहते हैं, 'अच्छा?' फिर वे खरगे के कंधे पर हाथ रखते हैं। राजनीति से इतर दोनों के बीच कुछ देर के लिए हंसी-मजाक का माहौल बनता है। इस दौरान राहुल गांधी भी मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। इस मुलाकात ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है इस हाई-प्रोफाइल शादी के रिसेप्शन में विरोधी राजनीतिक दलों के नेता एक साथ आए थे। यह रिसेप्शन दिल्ली में 6 जनपथ पर NCP (SP) प्रमुख शरद पवार के घर पर आयोजित किया गया था।
मुंबई में शादी और दिल्ली में रिसेप्शन
इस जोड़े ने जून में मुंबई में शादी की थी और दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम उनका वेडिंग रिसेप्शन था। इस कार्यक्रम में कई बड़े राजनीतिक नेता शामिल हुए, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, चिराग पासवान, गजेंद्र सिंह शेखावत, रामदास अठावले और गिरिराज सिंह शामिल थे।
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दिग्गज हुए शामिल
अन्य लोगों में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, NCP नेता प्रफुल्ल पटेल, RSS प्रमुख मोहन भागवत, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा शामिल थीं।
इस कार्यक्रम में अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाले नेता एक साथ आए और रिसेप्शन के दौरान कई नेताओं को एक-दूसरे का अभिवादन करते और अनौपचारिक बातचीत करते देखा गया।
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