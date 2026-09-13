'गोवा फर्स्ट': 2027 चुनाव से पहले AAP और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने मिलाए हाथ, केजरीवाल बोले- जनता को मिला असली विकल्प

डिजिटल डेस्क, पणजी/नई दिल्ली। गोवा विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक अहम घोषणा करते हुए विजय सरदेसाई के नेतृत्व वाली 'गोवा फॉरवर्ड पार्टी' (GFP) के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। इस नए राजनीतिक गठजोड़ को 'गोवा फर्स्ट' (Goa First) नाम दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस गठबंधन की जानकारी देते हुए इसे गोवा के लोगों के लिए एक 'असली विकल्प' करार दिया।

कांग्रेस और भाजपा पर सीधा निशाना केजरीवाल ने कांग्रेस और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गोवा की जनता को अब तक दो बार धोखा दिया जा चुका है, लेकिन अब तीसरी बार उनके साथ धोखा नहीं होने दिया जाएगा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस भले ही आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वे एक साथ आ जाते हैं, सौदेबाजी करते हैं और सरकार बनाने में एक-दूसरे की मदद करते हैं। उनका स्पष्ट इशारा पिछले कुछ वर्षों में गोवा में हुए दल-बदल और राजनीतिक उठापटक की ओर था।

The Goa Forward Party and the Aam Aadmi Party have come together to form “Goa First”, an alliance to give the people of Goa a real alternative.



The people of Goa have been cheated twice. They won’t be cheated a third time. BJP and Congress may fight during elections, but behind… pic.twitter.com/XSmFdscGq5 — AAP (@AamAadmiParty) September 13, 2026 'गोवा फर्स्ट' का उद्देश्य: एक स्थिर और ईमानदार सरकार इस गठबंधन के गठन के पीछे का मुख्य उद्देश्य बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि गोवा एक ऐसे विकल्प का हकदार है जो वास्तव में 'गोवा को पहले' (Goa First) स्थान पर रखे। उन्होंने कहा कि लोग अब तक केवल कांग्रेस या भाजपा को वोट देने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उनके पास कोई अन्य मजबूत विकल्प नहीं था। उन्होंने दावा किया कि 'गोवा फर्स्ट' गठबंधन न केवल चुनाव लड़ेगा बल्कि अपने दम पर एक ईमानदार और जनता के प्रति जवाबदेह सरकार भी बनाएगा। कांग्रेस को गठबंधन से रखा गया बाहर फिलहाल, इस 'गोवा फर्स्ट' गठबंधन से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को बाहर रखा गया है। सूत्रों और पार्टी नेताओं के अनुसार, कांग्रेस की तरफ से गठबंधन को लेकर हो रही देरी और अतीत में कांग्रेस विधायकों के भाजपा में शामिल होने (दल-बदल) के मुद्दे के कारण यह कदम उठाया गया है। हालांकि, दोनों पार्टियों (AAP और GFP) के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भाजपा को हराने के लिए अन्य "समान विचारधारा वाले धर्मनिरपेक्ष दलों" के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं।