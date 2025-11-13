अजमेर में भीषण सड़क हादसा, यूपी के युवक व दिल्ली की युवती की मौके पर हुई मौत
अजमेर में बुधवार सुबह तेज रफ्तार कार एक ट्रेलर में पीछे से घुस गई, जिससे कार में सवार युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर निवासी दीपक और दिल्ली की कमला नगर थाना क्षेत्र निवासी तान्या यादव के रूप में हुई है। कार का पंजीकरण उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का था। कार तान्या ही चला रही थी।
पुलिस उप अधीक्षक कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि जांच से पता चला कि दोनों राजस्थान भ्रमण पर आए थे। उनके शव सरकारी अस्पताल की मर्चरी में रखवाए गए हैं। स्वजनों को सूचना दी गई है। उनके पहुंचने के बाद शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। यह अब गुरुवार को ही संभव हो सकेगा।
