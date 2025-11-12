मध्य प्रदेश में दिनदहाड़े युवती की गला रेतकर हत्या, वीडियो बनाते रहे लोग
मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मंगलवार को दिल दहला देने वाली वारदात हुई। बैहर थाना क्षेत्र में आमगांव रोड पर एक सिरफिरे युवक ने दिनदहाड़े युवती की गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपित ने कहा कि पिछले पांच साल से वह उसके साथ थी, लेकिन अब धोखा दे रही है। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद लोग केवल वीडियो बनाते रहे।
जेएनएन, बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मंगलवार को दिल दहला देने वाली वारदात हुई। बैहर थाना क्षेत्र में आमगांव रोड पर एक सिरफिरे युवक ने दिनदहाड़े युवती की गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपित ने कहा कि पिछले पांच साल से वह उसके साथ थी, लेकिन अब धोखा दे रही है।
इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद लोग केवल वीडियो बनाते रहे। किसी ने भी युवती को बचाने की कोशिश नहीं की। एएसपी आदर्शकांत शुक्ला ने बताया कि प्रकरण दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। हत्या के बाद आरोपित बेसुध हो गया था।
पुलिस के अनुसार, आमगांव निवासी शीतल बैहर की दुकान में सेल्समैन थी, जबकि आरोपित रोशन दूसरे गांव मोतीनाला का रहने वाला है और ढाबे में काम करता था। शीतल सुबह बस स्टाप जा रही थी, तभी रोशन बाइक से पहुंचा और उससे बहस करने लगा।
अचानक उसने जेब से चाकू निकाला और शीतल के गले पर हमला कर दिया। युवती गिर गई, लेकिन रोशन चाकू तब तक दबाए रखा, जब तक उसकी जान नहीं चली गई। हत्या के बाद उसने शीतल के दुपट्टे से खून से सने अपने हाथ साफ किए और मृतका का सिर गोद में रखकर बेसुध हो गया। घटना के बाद लोगों ने आरोपित की जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंपा।
