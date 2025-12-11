राजस्थान के रणथंभौर में बाघ ने 7 साल के मासूम को बनाया निशाना, जंगल में मिला शव

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक बाघ ने सात साल के बच्चे को मार दिया। बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर स्थानीय हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा था। साथ में कुछ अन्य लोग भी थे।

इसी दौरान अचानक झाड़ी में से बाघ बाहर आया और झपट्टा मारकर बच्चे को मुंह में दबाकर ले गया। पिता अपने बेटे को बचाने के लिए चिल्लाया, लेकिन तब तक बाघ गायब हो गया। बाघ कुछ दूर ले जाकर बच्चे के शव को जंगल में छोड़ गया।

एकत्रित ग्रामीणों एवं बच्चों के स्वजन ने शव लेने से इनकार कर दिया और धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर जिला कलक्टर कानाराम एवं पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने में लगे रहे। पुलिस के अनुसार यह घटना शाम करीब सात बजे की है। स्थानीय निवासी रामजीलाल बंजारा अपने सात साल के बेटे विक्रम के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान यह घटना हुई। उधर, वन विभाग के रेंजर अश्वनी प्रताप ने बाघ के बच्चे को उठाकर ले जाने पर शक जताया है।