राजस्थान के रणथंभौर में बाघ ने 7 साल के मासूम को बनाया निशाना, जंगल में मिला शव

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:49 PM (IST)

    राजस्थान में पिता के साथ मंदिर जा रहे सात साल के बच्चे को उठा ले गया बाघ (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक बाघ ने सात साल के बच्चे को मार दिया। बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर स्थानीय हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा था। साथ में कुछ अन्य लोग भी थे।

    इसी दौरान अचानक झाड़ी में से बाघ बाहर आया और झपट्टा मारकर बच्चे को मुंह में दबाकर ले गया। पिता अपने बेटे को बचाने के लिए चिल्लाया, लेकिन तब तक बाघ गायब हो गया। बाघ कुछ दूर ले जाकर बच्चे के शव को जंगल में छोड़ गया।

    एकत्रित ग्रामीणों एवं बच्चों के स्वजन ने शव लेने से इनकार कर दिया और धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर जिला कलक्टर कानाराम एवं पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने में लगे रहे।

    पुलिस के अनुसार यह घटना शाम करीब सात बजे की है। स्थानीय निवासी रामजीलाल बंजारा अपने सात साल के बेटे विक्रम के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान यह घटना हुई। उधर, वन विभाग के रेंजर अश्वनी प्रताप ने बाघ के बच्चे को उठाकर ले जाने पर शक जताया है।

    उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर घटना हुई उस क्षेत्र में तेंदूए का मूवमेंट रहता है। बाघ पहले नहीं देखा गया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के किनारे पर करीब तीन दर्जन बंजारा परिवार रहते हैं। मालूम हो कि करीब आठ माह पहले भी एक बाघ रणथंभौर गणेश मंदिर मार्ग से एक सात साल के बच्चे को उठाकर ले गया था। बाद में बच्चे का शव मिला था।