नवी मुंबई में 1,111 फीट लंबा तिरंगा लेकर निकाला गया जुलूस, खूब लगे वंदे मातरम् और भारत माता की जय के नारे

पीटीआई, ठाणे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नवी मुंबई के खारघर इलाके में एक जुलूस निकाला गया। इसमें शामिल लोगों ने 1,111 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) उठाया हुआ था।

तिरंगा यात्रा नाम का यह कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने आयोजित किया था। इसमें छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय निवासियों सहित 1,700 लोगों ने हिस्सा लिया।

मार्च के दौरान वंदे मातरम् और भारत माता की जय जैसे देशभक्ति के नारे लगाए गए। यह तिरंगा मार्च रामशेठ ठाकुर पब्लिक स्कूल से शुरू हुआ और उत्सव चौक पर खत्म हुआ।

इस दौरान लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी तय की गई। वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए एबीवीपी की राष्ट्रीय सचिव पायल किनाके ने युवाओं से देश का भविष्य संवारने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।