गूगल मैप पर रास्ता देखना पड़ा भारी, बंगाल में बाइक लेकर खदान में गिरा युवक, रात भर गड्ढे में पड़ा रहा घायल

जागरण संवाददाता, पांडवेश्वर (पश्चिम बर्दवान)। बंगाल के पश्चिम बर्दवान में गूगल मैप के सहारे गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा एक बाइक चालक शुक्रवार की रात इस्टर्न कोल फील्ड (ईसीएल) की खदान में जा गिरा। रातभर उसका पता नहीं चला।

शनिवार की सुबह मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसके भाटमुरा गांव जाने वाले रास्ते पर होने का पता चला। इसके बाद पांडवेश्वर पुलिस और ईसीएल की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से युवक को खदान से बाहर निकाला गया और स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया।