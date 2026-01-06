गोवा में AAP को बड़ा झटका, पूर्व अध्यक्ष अमित पालकर समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने छोड़ी पार्टी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित पालकर, कार्यकारी प्रमुख श्रीकृष्ण परब और तीन अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

पालकर, परब और गोवा आप युवा शाखा के अध्यक्ष रोहन नाइक ने प्रेस कान्फ्रेंस में अपने इस्तीफे की घोषणा की। गोवा आप के दो उपाध्यक्ष चेतन कामत और सरफराज ने पुष्टि की कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, हालांकि वे प्रेस कान्फ्रेंस में नहीं थे।