गोवा में AAP को बड़ा झटका, पूर्व अध्यक्ष अमित पालकर समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने छोड़ी पार्टी
गोवा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित पालकर, कार्यकारी प्रमुख श्रीकृष्ण परब और तीन अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की प् ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित पालकर, कार्यकारी प्रमुख श्रीकृष्ण परब और तीन अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।
पालकर, परब और गोवा आप युवा शाखा के अध्यक्ष रोहन नाइक ने प्रेस कान्फ्रेंस में अपने इस्तीफे की घोषणा की। गोवा आप के दो उपाध्यक्ष चेतन कामत और सरफराज ने पुष्टि की कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, हालांकि वे प्रेस कान्फ्रेंस में नहीं थे।
2022 में शामिल हुए थे पालकर
राज्य में जिला पंचायत चुनावों में आप के खराब प्रदर्शन के बाद पालकर को पिछले महीने गोवा आप प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। 20 दिसंबर को हुए इस चुनावों में केवल 42 सीटों में से एक सीट जीती।
पालकर 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों से पहले आप में शामिल हुए। उन्हें आप का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया था, लेकिन पार्टी ने 40 सदस्यीय विधानसभा में केवल दो सीटें जीतीं।
