महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा को नमाज पढ़ने के लिए किया गया मजबूर, विरोध प्रदर्शन; बढ़ा तनाव
महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा तालुका स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में रैगिंग का मामला सामने आया है। एक लड़की ने अपनी सहपाठी छात्रा को नम ...और पढ़ें
पीटीआई, पालघर। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा तालुका स्थित एक निजी मेडिकल कालेज के छात्रावास में रै¨गग का मामला सामने आया है। एक लड़की ने अपनी सहपाठी छात्रा को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया। इस घटना के बाद संस्थान के प्रबंधन ने छात्रावास वार्डन और एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है।
बताया जा रहा है कि यह घटना रविवार रात पोशेरी स्थित कालेज में हुई। इस घटना के बाद मेडिकल कालेज में तनाव फैल गया। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके बाद वहां पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने सोमवार रात इस संबंध में एफआइआर दर्ज की।
एक अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह घटना रैगिंग से जुड़ी हो सकती है। नासिक की रहने वाली प्रथम वर्ष की फिजियोथेरेपी छात्रा की शिकायत के अनुसार, छात्रावास की पांचवीं मंजिल पर एक नकाबपोश लड़की ने उसे रोका। लड़की ने उस पर नमाज पढ़ने का दबाव डाला।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीडि़ता ने अगली सुबह अपने परिवार को इसकी सूचना दी। कालेज प्रबंधन से कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने विश्व हिंदू परिषद से संपर्क किया।
पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने स्थिति का जायजा लेने के लिए परिसर का दौरा किया। उन्होंने बताया कि हमने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और महाराष्ट्र रैगिंग निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
हम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं और आरोपितों की पहचान के लिए अन्य छात्रों के बयान दर्ज कर रहे हैं। कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
