नोएडा के विवादित फ्लैटों के असली मालिकों की होगी पहचान, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपी जांच की कमान

एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना को एक-सदस्यीय, उच्चाधिकार प्राप्त और स्वतंत्र समिति के तौर पर नियुक्त किया है।

यह समिति नोएडा में मल्टी-स्टोरी फ्लैट पाने के असली हकदार लोगों और बाद में फ्लैट खरीदने वालों की सूची की जांच करेगी और इसे अंतिम रूप देगी।

यह आदेश 'केंद्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति' से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद में आया है। कोर्ट ने पाया कि पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद यह मामला अब भी अनसुलझा है।

2022 में सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्रशासन को निर्देश दिया था कि वह सोसाइटी के 844 पहचाने गए सदस्यों को मल्टी-स्टोरी फ्लैट आवंटित करे। बाद में फ्लैट खरीदने वाले 133 लोगों के दावों की जांच का भी निर्देश दिया गया था।