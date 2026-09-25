मिजोरम की महिला किसान लालरिथांगी का वैश्विक मंच पर डंका, यूएन का खाद्य और कृषि संगठन पुरस्कार मिलेगा

पीटीआई, आइजोल। मिजोरम के लाग्टलाई जिले के सांगाऊ गांव की रहने वाली जेड टी लालरिथांगी (जिन्हें 'पि मारी-ई' के नाम से भी जाना जाता है) को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर्स 2026 के तहत एग्री-फूड सिस्टम और ग्रामीण विकास में 100 महिला नायिकाओं में चुना है।

उन्होंने स्ट्राबेरी की खेती को कमाई का जरिया बनाया है। स्ट्राबेरी की खेती की कोई औपचारिक ट्रेनिंग न होने के कारण, उन्होंने मुख्य रूप से इंटरनेट पर मौजूद खेती से जुड़े ट्यूटोरियल्स और अन्य किसानों से इस संबंध में जानकारी हासिल की।