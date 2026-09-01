बिना पूछे बनाई इंस्टाग्राम रील, उड़ाया मजाक; अब व्यक्ति ने मेटा और कंटेंट क्रिएटर को भेजा 2 करोड़ का नोटिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिएटर और मेटा प्लेटफॉर्म्स को कानूनी नोटिस भेजा है। आरोप है कि एक कैफे में रे-बैन मेटा स्मार्ट ग्लास का इस्तेमाल कर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसकी गुप्त रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग की गई।

बाद में यह फुटेज इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी गई, जिसे 4.19 लाख से अधिक बार देखा गया।24 अगस्त को जारी किए गए नोटिस में व्यक्ति ने वीडियो तुरंत हटाने, माफी मांगने और हर्जाने के रूप में 2.05 करोड़ रुपये का भुगतान करने की मांग की है।

नोटिस में मेटा को दो स्तरों पर जिम्मेदार ठहराया गया है। पहला, इंस्टाग्राम के मालिक के रूप में, जिसने शिकायतें मिलने के बाद भी वीडियो को प्लेटफॉर्म पर होस्ट रखना जारी रखा। दूसरा, उस तकनीकी कंपनी के रूप में जिसने कैमरा युक्त स्मार्ट ग्लास का डिजाइन और मार्केटिंग की। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (आईएफएफ) ने पीड़ित को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की है। आईएफएफ के अनुसार, उनकी जानकारी में यह भारत के उन पहले कानूनी मामलों में से एक है, जिसमें स्मार्ट-ग्लास निर्माता को उसके उत्पाद डिजाइन के कारण कथित नुकसान के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी ठहराया गया है। मामले में अभी तक अदालत का कोई फैसला नहीं आया है। नोटिस में लगाए गए सभी आरोप फिलहाल सिर्फ आरोप हैं। पीड़ित व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी गई है और उन्हें ‘एक्स’ के नाम से संबोधित किया जा रहा है। उनका प्रतिनिधित्व वकील अपार गुप्ता कर रहे हैं।