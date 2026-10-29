चक्रवात के दौरान ओडिशा में 931 बच्चों का जन्म, कई का नाम रखा 'अर्णब' और 'वर्षा'
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को बताया कि तूफान से पहले 2245 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए ...और पढ़ें
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गंजाम जिले के पात्रपुर में सुकांति प्रधान ने बेटे को जन्म दिया
चिकराडा की रुक्मणि बेहरा ने बेटी को जन्म दिया
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में चक्रवाती तूफान अर्णब के दौरान 931 बच्चों का जन्म हुआ। इनमें कई बच्चों के माता-पिता ने तूफान के नाम पर बेटों का नाम अर्णब और बेटियों का नाम वर्षा रखा है।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को बताया कि तूफान से पहले 2245 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया गया था। इस दौरान 931 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा सभी स्वस्थ हैं।
गंजाम जिले के पात्रपुर में सुकांति प्रधान ने बेटे को जन्म दिया। परिवार ने उसका नाम अर्णब रखा। वहीं, चिकराडा की रुक्मणि बेहरा ने बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम वर्षा रानी रखा गया।
इसके अलावा कुछ परिवारों ने बेटों का नाम तूफान और पवन तथा बेटियों का नाम बतासी रखा है।
गंजाम जिले में प्रशासन ने 25 अक्टूबर से 493 गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में पहुंचाया था। इनमें बुधवार दोपहर एक बजे तक 220 महिलाओं का प्रसव हुआ।