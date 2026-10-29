चक्रवात के दौरान ओडिशा में 931 बच्चों का जन्म, कई का नाम रखा 'अर्णब' और 'वर्षा'

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में चक्रवाती तूफान अर्णब के दौरान 931 बच्चों का जन्म हुआ। इनमें कई बच्चों के माता-पिता ने तूफान के नाम पर बेटों का नाम अर्णब और बेटियों का नाम वर्षा रखा है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को बताया कि तूफान से पहले 2245 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया गया था। इस दौरान 931 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा सभी स्वस्थ हैं।