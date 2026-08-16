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भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार: रेलवे अधिकारी के घर छापेमारी में मिला कुबेर का खजाना; 77 लाख नकद जब्त

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 02:00 AM (IST)

सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक मामले में भिलाई में कार्यरत भारतीय रेलवे यांत्रिक अभियंता सेवा (आईआरएसएमई) के अधिकारी और एक ठेकेदार को गिरफ्तार कर चार दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है।

भ्रष्टाचार में गिरफ्तार रेलवे अधिकारी के पास में 77 लाख नकद व सोना बरामद (सांकेतिक तस्वीर)

भ्रष्टाचार में गिरफ्तार रेलवे अधिकारी के पास में 77 लाख नकद व सोना बरामद (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. रेलवे अधिकारी के आलीशान ठिकाने से बरामद हुई काली कमाई की बड़ी खेप

  2. एक ठेकेदार को गिरफ्तार कर चार दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है

राज्य ब्यूरो, रायपुर। भिलाई स्थित प्रमुख पीपी यार्ड में सीबीआई की गिरफ्त में आए रेलवे के सीनियर डीएमई अनमोल उईके के पास से 77 लाख रुपये नकद और लगभग 14 लाख रुपये मूल्य के आभूषण बरामद हुए हैं।

सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक मामले में भिलाई में कार्यरत भारतीय रेलवे यांत्रिक अभियंता सेवा (आईआरएसएमई) के अधिकारी और एक ठेकेदार को गिरफ्तार कर चार दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है।

सीबीआई के अनुसार, 13 अगस्त को दर्ज मामले में आरोप है कि वरिष्ठ डीएमई ने शिकायतकर्ता के लंबित बिलों को मंजूरी देने के लिए दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। बातचीत के बाद वह एक लाख रुपये लेने पर सहमत हुआ। सीबीआई ने 13 अगस्त को जाल बिछाया और आरोपित अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ लिया।

अधिकारी के रायपुर तथा भिलाई स्थित आवास और कार्यालय परिसरों की तलाशी में 77 लाख रुपये नकद और लगभग 14 लाख रुपये मूल्य के आभूषण बरामद हुए। दोनों आरोपितों को 14 अगस्त 2026 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।