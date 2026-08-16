भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार: रेलवे अधिकारी के घर छापेमारी में मिला कुबेर का खजाना; 77 लाख नकद जब्त

राज्य ब्यूरो, रायपुर। भिलाई स्थित प्रमुख पीपी यार्ड में सीबीआई की गिरफ्त में आए रेलवे के सीनियर डीएमई अनमोल उईके के पास से 77 लाख रुपये नकद और लगभग 14 लाख रुपये मूल्य के आभूषण बरामद हुए हैं।

सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक मामले में भिलाई में कार्यरत भारतीय रेलवे यांत्रिक अभियंता सेवा (आईआरएसएमई) के अधिकारी और एक ठेकेदार को गिरफ्तार कर चार दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है।

सीबीआई के अनुसार, 13 अगस्त को दर्ज मामले में आरोप है कि वरिष्ठ डीएमई ने शिकायतकर्ता के लंबित बिलों को मंजूरी देने के लिए दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। बातचीत के बाद वह एक लाख रुपये लेने पर सहमत हुआ। सीबीआई ने 13 अगस्त को जाल बिछाया और आरोपित अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ लिया।