72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: अनंत नाग को 'दादा साहब फाल्के', कार्तिक और यामी बने सर्वश्रेष्ठ कलाकार

संजय मिश्र, केवड़िया। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के इतिहास ने इस वर्ष लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को समर्पित एकता नगर में मंगलवार को अपने नए अध्याय की शुरूआत की।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सरदार सरोवर परियोजना के निकट लौह पुरूष की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति की छाया में कन्नड़ फिल्मों के दिग्गज अभिनेता पदमभूषण अनंत नाग को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने के साथ ही 2024 के लिए फिल्म की विद्या से जुड़े तमाम कलाकारों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से नवाजा।

कश्मीर के इतिहास और राजनीति के मुद्दों पर केंद्रित हिन्दी फिल्म ''आर्टिकल 370'' को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सहित कई अवॉर्ड हासिल किए तो ''भंगार'' को सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म और ''राम-नामी'' को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का सम्मान मिला। रूपहले पर्दे पर अपने किरदारों को जीवंत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन तथा मलयालम फिल्मों के स्टार ममूटी को प्रदान किया गया।

ममूटी को उनकी फिल्म ''ब्रह्मयुगम'' के लिए और कार्तिक आर्यन को ''चंदू चैंपियन'' में बेहतरीन अभिनय के लिए यह सम्मान मिला। वहीं ''आर्टिकल 370'' में अपने अभियन की छाप छोड़ने वाली यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का सम्मान करने के उपरांत अभिनेता अनंत नाग की सराहना करते हुए कहा कि कम उम्र से ही रंगमंच की दुनिया में कदम रखने वाले बहुआयामी प्रतिभा के धनी इस कलाकार ने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। राष्ट्रपति ने सभी पुरस्कार विजेताओं के परिश्रम की सराहना भी की।

राष्ट्रपति ने राजधानी दिल्ली से बाहर एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के जरिए एक नए अध्याय का पन्ना खोले जाने के लिए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा में हम अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों की उम्मीदें, सपने, परंपरा और संभावनाएं देखते हैं।



इस मौके पर अपने संबोधन में अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को अब राज्यों के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर ले जाने की घोषणा करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर जनता के बीच इसे पहुंचाना हमारा प्रयास है। ताकि इसके माध्यम से राज्यों में पर्यटन को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए राज्यों से आगे आने का आग्रह करते हुए वैष्णव ने कहा कि सबसे बेहतर सुविधा और विकास का प्रस्ताव देने वाले जगह पर अगले साल का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन होगा।

जी-20 आयोजन की सफलता से प्रेरित होकर इस पुरस्कार को देश के अलग-अलग हिस्सों में ले जाने की योजना बनी है। वैष्णव ने कहा जब राष्ट्रपति और फिल्म जगत के बड़े कलाकार राज्यों के ऐसे पर्यटन स्थालों पर पहुंचेंगे तो आम लोगों की भी वहां जाने की उत्सुकता बढ़ेगी।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरूआत 1954 में हुई थी और उसके बाद पहली बार दिल्ली से बाहर इसका आयोजन हुआ है। सूचना प्रसारण मंत्री ने इस मौके पर क्रिएटिव इकॉनमी को बढ़ावा देने पर लक्षित दूसरा वेव्स सम्मेलन अक्टूबर 2027 में आयोजित किए जाने की इस दौरान घोषणा की।

अनंत नाग को राष्ट्रपति मुर्मु ने फाल्के पुरस्कार से जब सम्मानित किया तो एक ओर सतपुड़ा तो दूसरी विंध्य पर्वत श्रेणियों की घनी हरी-भरी वादियों के बीच बनी सरदार पटेल की विशालकाय मूर्ति की छाया में आयोजित समारोह में मौजूद तमाम कलाप्रेमियों ने खड़े होकर करतल ध्वनियों से सिनेमा में पांच दशक से अधिक लंबे उनके योगदान की सराहना की।